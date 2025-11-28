Ranní postřeh Ivana Pilipa: Jedinou nadějí nové vlády v zahraniční politice je, že snad aspoň nebude škodit
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Kdo by byl kdy řekl, že budeme žít v době, kdy vyjednavač amerického prezidenta bude radit představitelům Ruska, jak to nejlépe udělat, aby byl přijat plán, který byl celý připraven podle jejich představ. Nebo že tentýž prezident bude ve prospěch ústupků území argumentovat tím, že ho nepřítel už přece stejně dobyl, tak ať jsou (v tomto případě Ukrajinci) rádi, že ho nedobude ještě víc.
To už ani není pragmatismus, ale rezignace na jakékoli hodnoty, na kterých západní společnosti a jejich země po druhé světové válce stály. Je zbytečné utěšovat se dočasností mandátu Donalda Trumpa, nadějí ve změnu Kongresu po midterms, nebo dokonce nějakým tlakem současných republikánských zákonodárců na prezidentovu administrativu. Nic z toho nezmění fakt, že Spojené státy opustily svět hodnot a pravidel, na kterém poválečné uspořádání stálo, a že se nacházíme před zcela novou realitou. Jistě, je stále nutné se tvářit, že USA jsou hlavní spojenec, klíčový člen NATO atd., ale v realitě je evidentní, že nic takového už není pravda. USA se začaly zaměřovat výhradně na své zájmy, za hlavní partnery považují silné vládce, a nikoli do té doby hodnotově spjaté demokratické státy. Pokud jde o Evropu, jediná dosavadní strategie Trumpovy administrativy je její oslabování cestou podpory antisystémových stran.
Bohužel zrovna v této době nastupuje v České republice k moci vláda, která si tento problém nejen neuvědomuje, ale dokonce se domnívá, že se může k podobnému pragmatismu přidat a svézt se na trumpistické vlně. To možná může vést k pozvání do Bílého domu nebo na stále obskurnější setkání špiček MAGA, ale z hlediska zájmů země naší velikosti, ležící v geopoliticky nejisté oblasti, jde o fatální omyl. Opouštění pravidel spolupráce a přechod na politiku síly a orientace výhradně na vlastní zájmy pro nás nemůže fungovat. Věřme, že většina zemí EU si tuto realitu uvědomuje a ví, že příští roky budou rozhodovat o tom, jak se Evropa, ale také Kanada, Japonsko a další demokratické země dokážou s touto zásadní změnou vyrovnat. Doufejme, že se to podaří, a je smutnou realitou, že maximální nadějí od nastupující vlády ČR bude, aby při tom neškodila.
Ivan Pilip je ekonom a bývalý politik.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu