Vznikne vláda rasistů, xenofobů a popíračů vědy?
Kabinet Andreje Babiše ještě ani nevznikl a už budí obavy
Stačila jedna otázka redaktora Respektu na Tomia Okamuru, aby se ukázalo, že SPD chce zničit nezávislost policie. Stačilo jedno důkladné bádání v minulosti Filipa Turka od Deníku N, aby se vyjevilo, že je to rasista, který na sítě kdysi mimo jiné napsal: „To, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost.“ Vedle toho čeští vědci vyzvali premiéra, aby nejmenoval minstrem životního prostředí „odpůrce ochrany životního prostředí a následovníka Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie“. Z toho je patrná podstata problému, vyměnit jednoho problematického nominanta je snadné, ale jak vyřešit vznik problematické koalice?
Vláda národní ostudy
Andrej Babiš vyjednávání o vládě oproti zvyklostem otočil. První se neřeší program, ale rozdělení ministerstev. Většinou se začíná debatou o cílech koalice, protože to je to nejtěžší. Tady by to mělo platit dvojnásob, protože ANO, Motoristé a SPD jsou poměrně odlišné strany. Proč tedy šéf ANO přeskočil tuhle fázi a rovnou se vydal rozdělovat posty? A proč tak výrazně ustupoval Motoristům a SPD, kteří dostali vše, co chtěli?
