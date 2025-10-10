Babišův střet s prezidentem, schůzka ve vilce na okraji Prahy a poslanci s gorilami
Zákulisí vzniku vlády, která Česku chystá radikální obrat
Nová česká vláda se rodí za volantem červeno-modrého multivanu Hyundai v hlavě jednoho muže na sedmikilometrové cestě mezi Průhonicemi a pražským Chodovem. Právě tady, buď u sebe doma v obýváku, anebo v jedné ze zasedaček sídla ANO, přijímá Andrej Babiš budoucí koaliční partnery z řad Motoristů a SPD a v mezičase, kdy se přesunuje z jedné destinace do druhé, si při řízení promýšlí další tahy.
Tento proces se zdá jako efektivní, protože ani ne týden od svého vítězství ve volbách přinesl ve čtvrtek lídr ANO prezidentu Petru Pavlovi na Hrad hrubé rozložení křesel ve své budoucí možné vládě. Komplikovaná jednání spojená se vznikem trojkoaličního kabinetu a jeho vládnutím však teprve začnou.
Zkuste mě nechat žít
Na Chodově vede Babiš jednání o vládě v domě s výhledem na nedalekou centrálu svého podnikatelského gigantu Agrofert, sídlí tu jeho dlouholetý právník Alexej Bílek, podnikatel a budoucí premiér tu má také kavárnu, odkud mu kdykoli mohou donést kávu nebo jídlo. V obdélníkové zasedačce ANO úřaduje za naleštěným krémově bílým stolem, na kterém má většinou rozloženou spoustu papírů s různými poznámkami: kdo mu bude ten den volat, komu má kdy volat on nebo na co se chce koho zeptat. Vše si píše on sám.
