Astrounat Brázda
Agenda7. 9. 20252 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Týden (nejen přírodních) katastrof

Afghánistán zasáhlo zkraje i ke konci týdne zemětřesení o síle vyšší než 6 stupňů Richterovy škály. Země hlásí přes 2200 obětí a tisíce zraněných. V Súdánu zase při sesuvu půdy kvůli prudkým dešťům přišla o život minimálně tisícovka osob. Obě země čelí velkým humanitárním krizím, v části Súdánu je dokonce vyhlášen hladomor. K tragické události došlo i v Evropě: v portugalském Lisabonu se zřítila jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí, lanovka Glória. Vyžádalo si to 16 obětí. Příčina nehody se stále vyšetřuje.

Nový ruský plynovod do Číny

Mění energetickou mapu. (Prezidenti Si a Putin při setkání v Pekingu) Autor: Alexander Kazakov / TASS / Profimedia

