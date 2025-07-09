Agenda7. 9. 20252 minuty
Pět světových zpráv
Týden (nejen přírodních) katastrof
Afghánistán zasáhlo zkraje i ke konci týdne zemětřesení o síle vyšší než 6 stupňů Richterovy škály. Země hlásí přes 2200 obětí a tisíce zraněných. V Súdánu zase při sesuvu půdy kvůli prudkým dešťům přišla o život minimálně tisícovka osob. Obě země čelí velkým humanitárním krizím, v části Súdánu je dokonce vyhlášen hladomor. K tragické události došlo i v Evropě: v portugalském Lisabonu se zřítila jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí, lanovka Glória. Vyžádalo si to 16 obětí. Příčina nehody se stále vyšetřuje.
Nový ruský plynovod do Číny
