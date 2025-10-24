Fuková: Turek by se měl stáhnout, ale protiromské postoje jdou napříč stranami. Pro mě to není novinka
S vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou o kauze čestného předsedy Motoristů, o „romském feminismu“ a o tom, proč je důležité sledovat počty romských žáků ve školách
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková oznámila, že strany vznikající koalice mají opačný přístup k lidským právům než ona, a proto po jmenování nové vlády rezignuje. Vy se chystáte pokračovat?
V tuto chvíli ještě není úplně jasné, kdo bude zastávat jakou pozici. Člověk ale samozřejmě vyhodnocuje, co je pro něj nepřekročitelné. Pokud to pro mě bude osobně a politicky snesitelné, doufám, že budu moci pokračovat. Záleží ale i na tom, co si bude přát vláda – mohou mít svého nástupce, který mě vystřídá. Pro mě je důležité, aby moje agenda pokračovala a aby pozici vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny nikdo nezrušil.
Co jste si stanovila jako nepřekročitelnou linii? Za jakých okolností už nebudete ochotna na postu pokračovat?
Je to hodně pocitová záležitost, týká se to konkrétních osob, s nimiž bych měla problém na ministerských postech. Základem je, abych se s nimi dokázala domluvit a abychom se vzájemně respektovali. Když prosazujete romskou agendu, s lidmi, kteří mají protiromské postoje, se potkáváte v každé politické straně, a nemůžete k tomu přistupovat tak, že se s těmi stranami nebavíte. I v institucích, se kterými jsem jednala, bohužel pracují lidé, kteří mají protiromské postoje nebo paternalistický přístup k řešení naší agendy a tváří se přitom, že Romům strašně pomáhají, jenže opak je pravdou. Tohle pro mě není nic neznámého, na co bych nebyla připravena. Role vládního zmocněnce je, aby uměl jednat se všemi stranami a najít řešení, i když není situace růžová.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu