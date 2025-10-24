0:00
0:00
Astrounat Brázda
Jak prezident zamíchá vládními kartami
24. 10. 20253 minuty

Plamínková: Kupka míří na předsedu ODS – Kdo bude ve vedení sněmovny – Jak vypadá vládní program

Další díl politického newsletteru Plamínková

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Předsedou ODS chce být Martin Kupka. Uvidíme, zda se jím skutečně stane, strana si nové vedení zvolí až v lednu a do té doby je stále ještě spousta času na to, aby se o slovo přihlásili další kandidáti nebo kandidátky (právě v pátek to oznámil místostarosta městského obvodu Ostrava Jih Radim Ivan).

Prozatím je však Kupka velice pravděpodobně kandidátem s největšími šancemi. Co to konkrétně bude znamenat pro další směřování občanských demokratů, však samozřejmě ukáže až čas. Počínaje tím, že v následujících týdnech představí, v čem se má od ODS posunout a odlišit od dvanáct let trvající vlády Petra Fialy. Zatím z rozhovoru pro Seznam Zprávy víme, že ODS „musí vykročit s energií do dalšího období“ a že musí „oslovit širokou skupinu voličů koalice Spolu a zároveň si sáhnout pro naše tradiční voličské jádro“. Neboli zatím toho nevíme moc.

Kupku a Fialu pojí dlouholeté spojenectví – z něj se dá tedy částečně vycházet. Oba muži vstoupili do vedení ODS ve stejný čas, v roce 2014, kdy to s občanskými demokraty vypadalo bídně: v průzkumech se pohybovali kolem pětiprocentní hranice a reálně jim hrozilo to, co se o několik let později stalo druhé kdysi velké straně – sociálním demokratům. Kupka do vedení ODS tehdy vstupoval jako úspěšný starosta Líbeznic, Petr Fiala jako profesor politologie s krátkou zkušeností ministra školství.

