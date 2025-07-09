Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Na mezinárodní vesmírné stanici byl instalován detektor vyvinutý odborníky jaderné fakulty v Praze, který má zkoumat vliv gravitace na čas. Skončily prázdniny a začal další školní rok. Předpokládáme, že jde o první návrh rozpočtu, který ještě dozná větších změn, protože z hlediska společenské odpovědnosti je nezbytné, aby došlo k navýšení rozpočtu na vzdělávací činnost stejně jako na vědu a výzkum, komentovala rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026, který ministerstvu školství přiřkl o 14,4 miliardy méně než letos. Na hradě Helfštýně se setkali umělečtí kováři. Zemřel Viktor Šlajchrt. Ve funkci šéfa Národního ústavu duševního zdraví vystřídal Petra Winklera Jiří Horáček. Přehlídkou pěti stovek blikajících dronů nad městem oslavil Hradec Králové 800 let od první písemné zmínky o své existenci. Radnice Prahy 1 se usnesla, že dosud bezejmenné pražské nábřeží mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého knížete Karla Schwarzenberga. I když byla jeho minulost neznámá a nebylo možné odhadovat jeho reakce, jevil se nám jako velmi vyrovnané zvíře, jehož podněty spíš zajímají, než že by se jich obával, a vlastně i to, jak si při vypravování na cestu v přepravní kleci poradil s přítomností velkého množství cizích lidí, je spíš dokladem toho, že je to zvíře spíš stabilní, než že by bylo extrémně plaché anebo poznamenané nevhodnou péčí v minulosti, popsala kurátorka chovu šelem v liberecké zoo Dorota Gremlicová odjezd dvanáctiletého tygra pojmenovaného lidským okolím Tajmir, který byl letos v dubnu odebrán z nepovoleného soukromého chovu na Vsetínsku a po vyřízení formalit byl teď z provizorního libereckého výběhu převezen do speciálního útulku pro důstojný život velkých kočkovitých šelem v nizozemském Frísku. Vědci z Britské antarktické služby informovali světovou veřejnost, že druhý největší ledovec světa A23a se rychle rozpadá a během pouhých několika týdnů může úplně zaniknout. Čelíme vážným hrozbám a je zřejmé, že naše současné kapacity nestačí: Rusko i Čína vyrábějí zbraně ohromujícím tempem, přičemž nejde o demonstraci na vojenských přehlídkách, ale o projev skutečné síly, na kterou Rusko dnes vydává přibližně 40 procent svého rozpočtu. Naší povinností je zajistit, aby byla Evropa připravena, řekl ve svém projevu na obranném summitu v Praze generální tajemník NATO Mark Rutte. V centru Prahy praskl vodovod poškozený zřejmě při výkopových pracích během probíhající rekonstrukce Václavského náměstí. Vstoupila v platnost vyhláška dovolující školákům konzumovat ve školních jídelnách svůj vlastní přinesený oběd. Ministerstvo obrany se dohodlo se švédským výrobcem na prodloužení končícího pronájmu stíhaček Gripen až do roku 2035. Tuto zemi si vezmeme zpátky a řekneme Fialo, Stačilo! odhadla na Facebooku volební úspěch své hnědo-rudé protizápadní koalice Stačilo! předsedkyně komunistické strany Kateřina Konečná. Astrofyzici popsali masivní gravitační vlnu vzniklou splynutím dvou extrémně rychle rotujících černých děr v jeden objekt, jehož existence je podle současných znalostí fyzikálních jevů krajně nepravděpodobná, a autoři nového výzkumu řekli médiím, že se teprve snaží pochopit, jak byl vznik něčeho takového vůbec možný.
