Sečteno, podtrženo: Naivní čipová ambice - Kam kráčí evropská levice - Merz v problémech
Členové Strany evropských socialistů se snaží najít nový směr
Naivní čipová ambice. Evropská unie v posledních letech vyhlásila ambici pozvednout místní průmysl s tím, že zvláštní péči dostal obor polovodičů jako klíčové technologie pro inovativní produkty, často spojené s umělou inteligencí. Díky schválené legislativě nazvané Chips Act se měl zvýšit unijní podíl na globální výrobě čipů z devíti na 20 procent. Podle propočtů Evropského účetního dvora by ale místo alokovaných 86 miliard eur byla potřeba více než čtyřnásobně vyšší částka, aby se ambici podařilo naplnit – nyní je trend navzdory přislíbeným a částečně rozdaným miliardám eur prozatím opačný, propočty auditorů tvrdí, že se podíl za současné trajektorie bude snižovat k sedmi- nebo osmiprocentnímu podílu na celosvětové produkci. (e15)
Proč je to důležité? Unijní politici si minimálně poslední tři roky uvědomují, že starý kontinent potřebuje nějaký hospodářský impulz, aby se členské země vyrovnaly Spojeným státům a Číně a jejich inovativním firmám. Navzdory očividné snaze se však čím dál častěji ukazuje, že představené kroky dost možná nebudou dostatečné – přislíbené peníze nestačí a vůle členských zemí dohodnout se na systematických změnách je malá.
Kam kráčí levice? Evropští socialisté mají v současné době jen tři předsedy vlád z 27 členských států EU, po nástupu krajní pravice, která se teď může chlubit rovněž třemi premiéry, se od nich odklánějí voliči napříč kontinentem. Členové Strany evropských socialistů se proto snaží najít nový směr a upravit své dosavadní priority tak, aby tento trend zvrátili. To vše řešili na sjezdu v Amsterodamu, během něhož ze svých řad definitivně vyloučili slovenský Směr, který se od sociálnědemokratických hodnot odklonil, když před dvěma lety složil vládu s krajně pravicovou formací SNS. (Euractiv)
