Ján Markoš: V zemi kýče. Ideologie proruského spolku Brat za brata je pozoruhodně sentimentální
Jak může být někdo tak citlivý a bezcitný zároveň?
„Zapamatuj si, Slovensko patří Slovákům. A ne žádným tulákům. Slovensko je krásná země, která patří sem. Národ, který je země, buduj obrovský zen, což buduje kolem náš krásný sen. Buduje krásu kolem majestátních štítů a hor. Proto je krása i všude kolem ze srdce nás Slováků.“
Za podobné verše by rodiče svého desetiletého potomka asi váhavě pochválili. Nakonec, snahu je třeba ocenit. Možná by pochvalu doplnili několika opatrnými slovy o rýmech, kýči či patosu. Tyto verše však nesložilo desetileté dítě, ale dospělý muž. Konkrétně vůdce skupiny Brat za brata Matúš Alexa. A zdály se mu tak povedené, že se jimi neváhal sám pochlubit na Facebooku.
Proruský motorkářský gang na sebe nedávno upozornil projektem s honosným názvem Národní informační služba. Jeho idea je jednoduchá: příznivci seskupení mají Alexovi udávat své spoluobčany. Podle jakých kritérií? Pokud si sami vyhodnotí, že jde o lidi, kteří škodí Slovensku, mají tato „tělesa“ hned hlásit.
O aktivitách sdružení Brat za brata napsal podrobný článek pro slovenský Denník N Vladimír Šnídl. Mě spíše zajímala podoba ideologie, s níž se obracejí na veřejnost. Věnoval jsem proto značné množství (čti příliš) času videím, postům a rozhovorům jeho nejvýraznějšího reprezentanta Matúše Alexy.
