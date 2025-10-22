0:00
22. 10. 20259 minut

Ján Markoš: V zemi kýče. Ideologie proruského spolku Brat za brata je pozoruhodně sentimentální

Jak může být někdo tak citlivý a bezcitný zároveň?

Ján Markoš
,
Denník N

„Zapamatuj si, Slovensko patří Slovákům. A ne žádným tulákům. Slovensko je krásná země, která patří sem. Národ, který je země, buduj obrovský zen, což buduje kolem náš krásný sen. Buduje krásu kolem majestátních štítů a hor. Proto je krása i všude kolem ze srdce nás Slováků.“

Za podobné verše by rodiče svého desetiletého potomka asi váhavě pochválili. Nakonec, snahu je třeba ocenit. Možná by pochvalu doplnili několika opatrnými slovy o rýmech, kýči či patosu. Tyto verše však nesložilo desetileté dítě, ale dospělý muž. Konkrétně vůdce skupiny Brat za brata Matúš Alexa. A zdály se mu tak povedené, že se jimi neváhal sám pochlubit na Facebooku.

Proruský motorkářský gang na sebe nedávno upozornil projektem s honosným názvem Národní informační služba. Jeho idea je jednoduchá: příznivci seskupení mají Alexovi udávat své spoluobčany. Podle jakých kritérií? Pokud si sami vyhodnotí, že jde o lidi, kteří škodí Slovensku, mají tato „tělesa“ hned hlásit.

O aktivitách sdružení Brat za brata napsal podrobný článek pro slovenský Denník N Vladimír Šnídl. Mě spíše zajímala podoba ideologie, s níž se obracejí na veřejnost. Věnoval jsem proto značné množství (čti příliš) času videím, postům a rozhovorům jeho nejvýraznějšího reprezentanta Matúše Alexy.

