Motoristům se vrátilo sebevědomí: Turek už je zase jejich kandidátem na ministra zahraničí
Vládní posuny: Kolovratník nebude šéfovat resortu dopravy, post připadl SPD
Komunikace Motoristů ohledně politického působení Filipa Turka v prvních třech týdnech vyjednávání vypadá jako horská dráha. V prvním se dozvídáme od samotného Turka, že se „velmi pravděpodobně“ stane ministrem zahraničí. V druhém týdnu, po odhalení jeho smazaných rasistických a xenofobních příspěvků na síti X, už o vysoké pravděpodobnosti nikdo nemluví. Turek na několik dní zmizel a žádosti o rozhovor ignoroval. Poprvé byl spatřen až na sobotní oslavě svých čtyřicátin v Karlových Varech.
V Praze se v mezičase začalo i vzhledem k mediálnímu ohlasu kauzy mluvit o tom, že na ministerstvo zahraničí zcela jistě nezamíří a musí se pro něj najít jiná funkce, aby propad životní úrovně na ose europoslanec – řadový poslanec českého parlamentu nebyl tak hluboký. Ale zdá se, že je zase vše jinak. Na CNN Prima News ve středu vystoupil šéf strany Petr Macinka a na dotaz moderátorky, zda Motoristé stále počítají s tím, že buď bude Filip Turek ministrem, nebo ve vládě Motoristé nezasednou, doslova odpověděl: „Nemám vůbec žádný důvod slevovat z Filipa Turka.“
I podle vyjádření většiny dalších zástupců Motoristů, se kterými Respekt mluvil, platí, že na Turkovi coby šéfovi resortu zahraničí trvají. Důležité každopádně v tomto ohledu bude, kdo za Motoristy dorazí v pátek na programové jednání s SPD a ANO, jež se bude zabývat právě diplomacií.
Už to došlo daleko
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu