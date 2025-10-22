0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak prezident zamíchá vládními kartami
Nerovnost prochází žaludkem. Ženy sice posíláme do kuchyně, ale samy moc jíst nemají

Ženy XYZ #16: Markéta Plíhalová a Clara Zanga si do feministického podcastu pozvaly antropoložku jídla Evu Ferrarovou

Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Genderové stereotypy se prolínají snad všemi oblastmi života, jídlo a stravování nevyjímaje. Hostkou 16. dílu feministického podcastu Ženy XYZ byla antropoložka jídla Eva Ferrarová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V diskusi s redaktorkami Respektu Clarou Zanga a Markétou Plíhalovou mluvila o tom, jak gender vstupuje do toho, co jíme, proč pečující ženy málokdy vaří to, na co mají skutečně chuť, i jak se mění vztah k jídlu u starších žen, které ovdověly. 

