Nerovnost prochází žaludkem. Ženy sice posíláme do kuchyně, ale samy moc jíst nemají
Ženy XYZ #16: Markéta Plíhalová a Clara Zanga si do feministického podcastu pozvaly antropoložku jídla Evu Ferrarovou
Genderové stereotypy se prolínají snad všemi oblastmi života, jídlo a stravování nevyjímaje. Hostkou 16. dílu feministického podcastu Ženy XYZ byla antropoložka jídla Eva Ferrarová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V diskusi s redaktorkami Respektu Clarou Zanga a Markétou Plíhalovou mluvila o tom, jak gender vstupuje do toho, co jíme, proč pečující ženy málokdy vaří to, na co mají skutečně chuť, i jak se mění vztah k jídlu u starších žen, které ovdověly.
