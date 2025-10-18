0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
18. 10. 20251 hodina 7 minut

Gaza projde výraznou proměnou. Hamás by neměl mít žádnou roli a Izrael by potřeboval premiéra hledajícího diplomatické řešení

O situaci na Blízkém východě mluví Ondřej Kundra s Irenou Kalhousovou

Ondřej Kundra

Teroristická organizace Hamás propustila všechny unesené ze 7. října 2023. Izrael ukončil válku v Gaze, při které byly zabity desítky tisíc civilistů. Nastalo příměří. Jak dlouho může trvat a je šance na trvalý mír? Záznam debaty s Irenou Kalhousovou z brněnské Reduty. Moderuje Ondřej Kundra.

