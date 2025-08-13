Prsa jako nárazníky a ženy jako štětky. Sexistická reklama zmizela z mainstreamu, ale na sítích dál kvete
Ženy XYZ #6: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga probírají důležitá aktuální témata
Anketa Sexistické prasátečko, kterou organizace Nesehnutí proměnila tuzemský pohled na reklamu, sice skončila už v roce 2018, kandidátů na anticenu by bylo stále dost. Sexistická reklama, v níž je ženské tělo redukováno na propagační předmět, už v mainstreamu není téměř k vidění. Zároveň na ni stále sázejí nejrůznější řemeslníci či dodavatelé autodílů, ale i velký obchodní dům či druholigový fotbalový klub. Pořád ale platí, že bez odpovídajícího kontextu je podobná propagace na štíru se zákonem o reklamě. O příkladech sexistické reklamy z poslední doby i o tom, o čem vypovídá povyk kolem reklamy na džíny s herečkou Sydney Sweeney v hlavní roli debatovaly v šestém díle svého podcastu redaktorky Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.
