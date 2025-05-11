0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 11. 202550 minut

Panika z „genderové ideologie“ ohrožuje bezpečí žen

Ženy XYZ #19: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Clara Zanga
,
Markéta Plíhalová
,
Silvie Lauder

Lotyšský parlament na konci října odhlasoval odstoupení země od Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy. Následovaly masivní protesty a po zásahu prezidenta se nakonec finální rozhodnutí o rok odložilo. Přesto je osud úmluvy, která řeší násilí vůči ženám, nahnutý: na odporu proti dokumentu populistická strana Lotyšsko na prvním místě postaví předvolební kampaň před parlamentními volbami v říjnu 2026. Které další země uvažují o tom, že od smlouvy odstoupí? A jak se k úmluvě, která dosud nebyla v Česku ratifikována, staví vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů? V 19. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Ženy XYZ

18 článků
18 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články