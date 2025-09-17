Chceme děti, ale jen některé. Nejen Česko a Dánsko napravují svou temnou minulost
Ženy XYZ #11: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga probírají důležitá aktuální témata
Dánská premiérka a její grónský protějšek se omluvili inuitským ženám za to, že jim dánské úřady od 60. let nuceně nasazovaly antikoncepci, aby zastavily rozrůstání grónské populace. Nezávislí vyšetřovatelé shromáždili 350 takových případů. Podle odhadů ale žen, které proti své vůli dostaly nitroděložní tělísko či antikoncepční injekci, mohlo být až 4500. Ve hře je i vyplacení odškodného. O finanční kompenzaci si mohou od roku 2021 žádat ženy, převážně Romky, které byly nuceně sterilizovány v Československu a v Česku mezi lety 1966 až 2012. Kde všude úřady v minulosti zasahovaly do reprodukčních práv příslušnic etnických menšin? Jsou to praktiky z dob dávno minulých, nebo bychom se před nimi měli mít na pozoru i dnes? V jedenáctém díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Respektu Clara Zanga a Markéta Plíhalová.
