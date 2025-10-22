Společnost22. 10. 202516 minut
Havel mi říkal, že jsem jeho zpovědník. V závěru života byl nasměrován k Bohu
S odcházejícím biskupem Václavem Malým o pevnosti víry ve vězení, pokušeních sametové revoluce a roli církve v dnešním světě
V minulosti jste si postěžoval, že se vás novináři ptají pořád na totéž – Chartu 77, Listopad 1989, postoj k celibátu či antikoncepci. A říkal jste, že se vás nikdo nezeptá na vaši víru. Kdy jste tedy uvěřil v Boha?
Moji rodiče byli věřící, ve víře mě vychovali. V dospívání jsem s tím ale přirozeně nemohl vystačit, takže jsem sám začal hlouběji přemýšlet a snažil se rozvíjet svou duchovní oblast dál. A to se děje až do dneška.
To znamená, že nenastal okamžik, kdy byste si řekl: Musím si rozmyslet, jestli doopravdy věřím?
↓ INZERCE
Tuto otázku si kladu v podstatě pokaždé, protože bych nechtěl na duchovní cestě žít jenom ze setrvačnosti. Na mnohé otázky člověk nemá jasnou odpověď, a přesto si řekne – ano, jdu ve víře dál. Je to živý proces, ne jednou provždy hotová skutečnost, jinak by se z víry mohla stát ideologie.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
9 minut
Ján Markoš: V zemi kýče. Ideologie proruského spolku Brat za brata je pozoruhodně sentimentální
Ján Markoš, Denník N22. 10. 2025