Jsi skvělá máma, i když jsi smutná. NUDZ dostal cenu za screening poporodních depresí
Vážnější psychické obtíže zažívá jedna z pěti novopečených matek
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Až osmdesát procent žen zažije krátce po porodu krátkodobé zhoršení nálady. Jak by také ne, první týdny bývají ve znamení poporodního zotavování, únavy, nevyspání a sžívání se s miminkem i s novou životní rolí. Jenže u jedné z pěti žen nejde o přechodný výkyv, známý jako poporodní blues, který se do konce šestinedělí srovná, ale o vážnější psychické potíže. Novopečeným matkám hrozí silné úzkosti a obavy o dítě a společnou budoucnost, těžké deprese, které je připraví o radost z nové životní etapy, nebo (naštěstí vzácně) poporodní psychóza spojená s nespavostí, bludy a halucinacemi.
Rozeznat, zda změna nálady signalizuje podobný problém, přitom není pro rodičku ani její okolí snadné. Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) proto vyvinul screeningový program Perinatal, který běží už ve 37 českých porodnicích. A minulý týden s ním zvítězil v jedné z pěti kategorií každoroční evropské soutěže Regiostars, kde se hodnotí nejrůznější projekty v oblasti regionálního rozvoje financované z eurofondů. Perinatal obstál v konkurenci 266 nápadů z celé Evropské unie.
Screening spočívá v tom, že než matka opustí porodnici, vyplní dotazník a spolu s jeho vyhodnocením dostane také kontakty na podpůrné organizace či odborníky, kterým si v případě potíží může říct o pomoc. Otázky mapují, jak se žena cítila v uplynulém týdnu – jestli byla veselá a optimistická, nebo si naopak vyčítala, že novou roli nezvládá, a byla ustaraná či vyděšená, aniž by k tomu byl rozumný důvod. Případně ji dokonce napadalo, že by si mohla ublížit. Pokud výsledky dotazníku odhalí riziko rozvoje potíží, ženu hned v porodnici nasměrují k odborné pomoci.
Zatím ve 14 ze zmíněných 37 porodnic navíc nově působí takzvané koordinátorky podpory. „Pokud si žena při screeningu zaškrtne, že si přeje, aby ji koordinátorka kontaktovala, tak se jí do tří pracovních dnů telefonicky ozve a pomůže zmapovat nejefektivnější možnosti řešení. Služba je zdarma, stejně jako screening,“ uvedla v tiskové zprávě psycholožka a výzkumnice z NUDZ Hana Burdová. Ženám s poporodními úzkostmi či depresí může pomoct psychoterapie nebo léky.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu