Kysela: Prezident musí být ohledně jmenování ministrů odolný vůči svým voličům. Chtějí po něm to, co kritizovali na Zemanovi
S bývalým poradcem Petra Pavla a ústavním právníkem o jeho konci na Hradě, o možnostech a mantinelech prezidenta a o tom, co by Babiš získal kompetenční žalobou
Po dvou letech končíte jako poradce prezidenta republiky. Proč?
Protože se během předloňského jara ukázalo, že moje agenda se bude v zásadě týkat pouze obměny soudců Ústavního soudu a víc úkolů na Hradě nebude. A jelikož obměna minulým týdnem skončila, skončila tím i moje agenda.
Původně ale měla být vaše pozice pestřejší, nebo ne?
Ano, měla to být v zásadě dvojrole. Tomáš Richter, tehdejší vedoucí odborných poradců prezidenta, sestavoval tým lidí s různým zaměřením. Moje zaměření se týkalo ústavního práva. A paralelně k tomu vznikl konzultační panel pro pomoc prezidentovi republiky s vyhledáváním vhodných kandidátů na post ústavních soudců. Původně se zdálo, že to bude něco navíc k roli poradce, nakonec v prvním roce jsem i nějaké další agendy, třeba milosti, pomáhal řešit. Ale postupně, jak se usazovala prezidentská kancelář a okruh stálých interních spolupracovníků, slábly důvody pro využívání externího poradce mého typu.
