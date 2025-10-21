0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko21. 10. 202514 minut

Kysela: Prezident musí být ohledně jmenování ministrů odolný vůči svým voličům. Chtějí po něm to, co kritizovali na Zemanovi

S bývalým poradcem Petra Pavla a ústavním právníkem o jeho konci na Hradě, o možnostech a mantinelech prezidenta a o tom, co by Babiš získal kompetenční žalobou

František Trojan

Po dvou letech končíte jako poradce prezidenta republiky. Proč?

Protože se během předloňského jara ukázalo, že moje agenda se bude v zásadě týkat pouze obměny soudců Ústavního soudu a víc úkolů na Hradě nebude. A jelikož obměna minulým týdnem skončila, skončila tím i moje agenda.

Původně ale měla být vaše pozice pestřejší, nebo ne?

↓ INZERCE

Ano, měla to být v zásadě dvojrole. Tomáš Richter, tehdejší vedoucí odborných poradců prezidenta, sestavoval tým lidí s různým zaměřením. Moje zaměření se týkalo ústavního práva. A paralelně k tomu vznikl konzultační panel pro pomoc prezidentovi republiky s vyhledáváním vhodných kandidátů na post ústavních soudců. Původně se zdálo, že to bude něco navíc k roli poradce, nakonec v prvním roce jsem i nějaké další agendy, třeba milosti, pomáhal řešit. Ale postupně, jak se usazovala prezidentská kancelář a okruh stálých interních spolupracovníků, slábly důvody pro využívání externího poradce mého typu.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články