Astrounat Brázda
4. 9. 20256 minut

Robert Fico spadl do studny s Putinem a Kimem

Jak slovenský premiér prošel radikální proměnou, která by měla zajímat i českou veřejnost

Matúš Kostolný, Denník N

Robert Fico je bajkař. Ezop slovenské politiky. Velmi rád používá pořekadla a politické dění často komentuje pomocí lidové moudrosti. Když ho někdo naštve, má ve zvyku říct: Dal bych mu facku mokrou rukou, potom to není facka, ale vodoléčba. Když mluví o válce na Ukrajině, řekne: Je jedno, jestli se sloni perou, nebo mají sex. Vždy trpí tráva. Když se vracel počtvrté k moci, prohlásil: Když do pekla, tak na velkém bílém koni.

Jeho moudra často nesedí. Jak může nevidět, že na Ukrajině nejde o sex ani slony? Rusko útočí a Ukrajinci trpí. Ficovy řeči o střetu Západu s Ruskem nejsou nic jiného než bludy a ruská propaganda.

Podobné je to s peklem a bílým koněm. Co tím chtěl říct? Uvědomuje si, že to s ním nakonec nedopadne dobře, a tak si to aspoň pořádně užije? Anebo spíš to, že kvůli jeho vládě budou všichni trpět?

Stejně tak vodoléčba: facka vždy zůstane fackou. Ficovy řeči jsou tedy nakonec jen důkazem toho, jaký se z něj stal agresivní politik, extremista.

