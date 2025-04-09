Robert Fico spadl do studny s Putinem a Kimem
Jak slovenský premiér prošel radikální proměnou, která by měla zajímat i českou veřejnost
Robert Fico je bajkař. Ezop slovenské politiky. Velmi rád používá pořekadla a politické dění často komentuje pomocí lidové moudrosti. Když ho někdo naštve, má ve zvyku říct: Dal bych mu facku mokrou rukou, potom to není facka, ale vodoléčba. Když mluví o válce na Ukrajině, řekne: Je jedno, jestli se sloni perou, nebo mají sex. Vždy trpí tráva. Když se vracel počtvrté k moci, prohlásil: Když do pekla, tak na velkém bílém koni.
Jeho moudra často nesedí. Jak může nevidět, že na Ukrajině nejde o sex ani slony? Rusko útočí a Ukrajinci trpí. Ficovy řeči o střetu Západu s Ruskem nejsou nic jiného než bludy a ruská propaganda.
Podobné je to s peklem a bílým koněm. Co tím chtěl říct? Uvědomuje si, že to s ním nakonec nedopadne dobře, a tak si to aspoň pořádně užije? Anebo spíš to, že kvůli jeho vládě budou všichni trpět?
Stejně tak vodoléčba: facka vždy zůstane fackou. Ficovy řeči jsou tedy nakonec jen důkazem toho, jaký se z něj stal agresivní politik, extremista.
