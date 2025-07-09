Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Už i prezident zkoumá, jestli může šéfa ANO jmenovat premiérem
Když přicházel Andrej Babiš do politiky, sliboval, že bude vládnout Česku stejným způsobem – a stejně úspěšně – jako svým firmám z holdingu Agrofert. Nyní, po dvanácti letech od jeho rázného vstupu na veřejnou scénu, to vypadá, že právě jeho firmy a praktiky při jejich ovládání budou důvodem, proč lídr hnutí ANO možná nebude moci nastoupit do čela země. Dramatický posun v kauze podvodného vylákání dotace na farmu Čapí hnízdo, zpřísnění pravidel pro posuzování střetu zájmů ve zdejší politice i nástup ctitele právního státu na Pražský hrad způsobily, že se osmému nejbohatšímu Čechovi značně komplikuje opětovné převzetí moci.
Agrofert neprodám
Když byl Andrej Babiš naposledy premiérem, uložil své firmy do svěřenských fondů, což měl být způsob, jak zajistit, aby nad nimi ztratil moc a nepodlehl svodům využívat své mocenské postavení k jejich neférovému rozkvětu. Šlo ovšem do značné míry o technický a formální krok, Babiš podniky samozřejmě dál vlastnil. V minulém roce pak jeden z fondů zrušil a stal se znovu přímým majitelem holdingu Agrofert. Zároveň s tím se ale tuzemská pravidla zabraňující střetu zájmů výrazně zpřísnila a zopakovat kouzelnický trik umožňující člověku v politické funkci být i nebýt majitelem firmy se Andreji Babišovi už za stávajícího novelizovaného zákona podaří jen obtížně. Zbývají tak další dvě možnosti: buď Agrofert prodat, nebo si ho nechat a značně si zkomplikovat ambici znovu se stát premiérem.
Překážkou není jen zákon a formální pravidla, která je koneckonců možné změnit. Na rozdíl od předešlých let však v současné době na Hradě nesedí Miloš Zeman, jenž byl v minulosti ochoten nechat vládnout Andreje Babiše dlouhé měsíce bez důvěry a Babišův střet zájmů ani jiné jeho problémy ho nezajímaly. Prezident Petr Pavel a jeho tým tak benevolentní nejsou a říkají, že budou při jmenování po volbách postupovat podle zákonů.
