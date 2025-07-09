0:00
Pět českých zpráv

Ukrajina letos dostala z české iniciativy zatím 1,1 milionu kusů munice

Ukrajina dostala díky české muniční iniciativě letos dosud 1,1 milionu kusů velkorážní munice. Po pražském jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Loni iniciativa Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi, pomohla dodat 1,5 milionu nábojů. Letošním cílem je tento počet vyrovnat, podle Fialy se ho pravděpodobně podaří překonat.

Strana Volt se kvůli kandidátce Stačilo! obrátí na Ústavní soud

Strana Volt Česko se obrátí na Ústavní soud kvůli kandidatuře hnutí Stačilo! do říjnových sněmovních voleb. Volt je přesvědčený, že Stačilo! je ve skutečnosti nepřiznanou koalicí a porušuje zákon. Krajské soudy ale všechny návrhy Voltu i dalších subjektů na zrušení registrací kandidátek zamítly, uvedlo ve středu ministerstvo vnitra. Rozhodnutí jednotlivých krajských soudů se podle strany Volt Česko liší a některé uznaly, že Stačilo! je ve skutečnosti koalicí. Stačilo! k podání nevidí důvod, řekl ČTK mluvčí komunistů Roman Roun.

