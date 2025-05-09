Léčba psilocybinem: jak funguje tajná brána do šťastnějšího světa
Kdysi obávaná droga míří do českého zdravotnictví a psychiatři opatrně slaví
Najednou víte, že problémy mají řešení. Nevíte sice jaké, ale víte, že existuje a že máte čas ho hledat. A to vás uklidní,“ přibližuje sedmdesátník Vladimír zážitek, který mu jedno listopadové odpoledne před pěti lety natrvalo změnil život. Deprese, které se v průběhu let zhoršovaly, tehdy zmizely a nikdy se už v plné síle nevrátily. Trápil se od chvíle, kdy zůstal sám na výchovu dvou synů. Coby samoživitel trpěl osamělostí a při pokusech o navázání vztahů i pocity méněcennosti. Vyzkoušel řadu psychiatrických léků, ale přinesly mu vždy jen dočasnou úlevu, po níž následovalo další zhoršení. „Deprese vás tlumí, likvidují a berou vám smysl života,“ popisuje začarovaný cyklus utrpení. „Nevidíte konce.“
Když mu jeho ošetřující lékař zhruba před pěti lety doporučil účast ve studii, v níž výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zkoumali účinky látky zvané psilocybin, Vladimír se nejprve zdráhal. Chemická sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v houbách lysohlávkách, navozuje změněný stav vědomí a české zákony ji řadí mezi zakázaná narkotika. Vladimír je nekuřák, po operaci slinivky nepije ani alkohol. „K drogám jsem měl vždycky odpor,“ dodává.
Nakonec ho ale přesvědčily slibné výsledky dosavadního bádání. A taky ho tak trochu zajímalo, o čem zpívají jeho oblíbení Beatles v proslulé skladbě Lucy in the Sky with Diamonds věnované příbuzné halucinogenní sloučenině LSD. Na účast ve studii proto nakonec kývnul. A tableta s látkou, kterou spolknul předtím, než na pokyn lékaře ulehl s klapkami na očích na pohodlný gauč a zaposlouchal se do elektronické hudby ve sluchátkách, prý dokázala něco, co žádný z medikamentů před ní. Vrátila mu duševní zdraví.
Od ledna bude tahle možnost dostupná všem, kdo ji potřebují. Česko jako první země v Evropské unii letos zlegalizovalo využití psilocybinu v psychoterapii. Zařadilo se tak vedle Austrálie, Nového Zélandu nebo Švýcarska ke světovým průkopníkům léčby, kterou mnozí prohlašují za jednu z hlavních nadějí psychiatrie 21. století.
