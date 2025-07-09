Výstava týdne: Jestli to s počasím dopadne podle předpovědi malířky Kláry Sedlo, je na co se těšit
Zalévání jahod. Yetti se celou noc schovává kryptozoologům a teď hledá po kapsách slunce, aby si mohl rozsvítit. Sklízení jablek. Personifikace tvaru křižovatky. Slunce rostou, až dozrají, přijde den. Bouře sebrala z oblohy všechny hvězdy.
Takové jsou názvy nových obrazů Kláry Sedlo, které teď prezentuje v Galerii Klatovy / Klenová na zámku v Klenové pod souhrnným názvem Předpověď počasí. Zatímco kolegyně a kolegové dvaatřicetileté malířky často jen obtížně hledají, jak by svá plátna pojmenovali, Sedlo jako by na to šla opačně: napadne ji jasně identifikovatelná situace a tu pak podle své představy namaluje. Jako na jednom z nejlepších obrazů na výstavě. Jmenuje se Omezeni formátem a jsou na něm zachyceni dva mytičtí tvorové, kteří se ohnutě krčí na rudé zemi před žlutou oblohou, zatímco je doslova svírá formát čtvercového plátna a tlačí se na ně ze všech stran.
Sedlo maluje olejovými barvami, nejraději má vedle červené a žluté ještě modrou. Tou je vyvedená zmíněná Bouře, nahá robustní dáma s rudýma očima, která do proutěného košíku opravdu z oblohy sklízí dozrálé hvězdy. Jsou to výjevy z autorčiny osobní mytologie, stejně jako dokonalá kresba monumentální dívky kráčející krajinou, jež svými ústy žlutým světlem prozařuje titěrnou astronomickou observatoř stojící pod ní na zemi.
Žijeme v době, kdy si člověk nemůže být moc ničím jistý, včetně předpovědi počasí. Klára Sedlo si to uvědomuje a konstruuje svůj svět s vlastními pravidly. Na první pohled je v něm všechno až strašidelně možné, na druhý má tahle imaginativní krajina vlastně nejen atraktivnější, ale i bezpečnější řád než naše realita. Obludy se v ní vesele usmívají, od zajíců se dá vypůjčit auto, a když by náhle někdy mělo vyhasnout životodárné slunce, stačí si počkat, až na stromě dozraje další. Jsou to obrazy, na kterých je vždycky pěkně, ať už je předpověď jakákoli.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Vtahující mizérie
Kde se rodí naše osobnosti
Dovolená na kolečkách
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Prozkoumat opak
Prázdnota nemusí být jen špatná