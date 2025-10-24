Martin M. Šimečka: V Tatrách porušili nepsaný zákon, který respektovali i komunisté
Jednou z linií slovenských dějin je neustálá hra na kočku a myš mezi rozpínavou mocí a těmi, kdo před ní unikají do úkrytů, kam ona nedosáhne. A příroda má v této hře klíčovou roli
Viktor Beránek za doprovodu klavíru opustil Chatu pod Rysy po téměř padesáti letech. Z té scény vyzařoval smutek mnohem hlubší, než by se hodil k loučení s jedním chatařem.
Fakta jsou taková, že Klub slovenských turistů, který je většinovým majitelem tatranských chat, ovládla před rokem skupina lidí, kteří mají blízko k vládní koalici. Vycítili možnost zisku a vyměnili chataře.
Tatranským štítům je to jedno a většina turistů nebude přemýšlet o tom, kdo jim nalije čaj. Proč tedy ta pachuť?
Protože Viktor Beránek ztělesňuje slovenský romantismus, jehož podložím je vztah k přírodě, od štúrovců až po Dominika Tatarku. Nepřístupné štíty Tater jsou symbolem odolnosti vůči lidským pokusům omezit naši svobodu, zmocnit se přírody i naší duše.
