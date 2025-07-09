Vtahující mizérie
Kde se rodí naše osobnosti
Čeští čtenáři se mohli s ojedinělým dílem amerického kreslíře Chrise Warea poprvé seznámit na počátku milénia v komiksu Jimmy Corrigan: Nejchytřejší kluk na světě, který tvořil sedm let. Nyní byl do češtiny přeložen jeho další komiks Rusty Brown. Ten vznikal téměř dvě desetiletí, načež autor prohlásil, že ještě není definitivně ukončen: „Mrzí mě, že mi všechno trvá tak dlouho, ale naštěstí nejsem jediný člověk, který dělá knihy.“
Hned přebal, jenž má podobu oboustranného plakátu plného ilustrací, ornamentů, diagramů i titěrných poznámek, napoví, čím se jeho díla vyznačují. Ware rozbíjí klasické šablony a rozvržení stránek, hraje si s kompozicí rámečků, které skládá do roztodivných, ale pochopitelných sekvencí a které je schopen rozdrobit na okénka, jejichž počet čítá i několik desítek. Dějové linie mohou existovat paralelně, nebo se recyklují z jiných úhlů pohledu a vytvářejí další narativní cestičky. Jeho styl vyvěrá z různorodých inspiračních zdrojů, které se projevují ve vizuálním jazyku i struktuře vyprávění. Ware vychází z architektury 19. a 20. století, dobového grafického stylu i rytmu ragtimu, ale také abstraktního expresionismu i surrealismu.
A tentokrát je vše ještě propracovanější a záběr mnohem širší. Zatímco Jimmy Corrigan je osamělý úzkostlivý chlapec, jenž řeší vztah s otcem, v Rustym Brownovi sledujeme plejádu outsiderů druhé poloviny 20. století žijících v malém americkém městě a spojených s místní křesťanskou školou. Odcizené figury, které se takřka neusmívají, jsou často oběťmi svazujících a depresivních rodinných vztahů, ze kterých nelze jednoduše vystoupit. Spadají do kategorie podivínů a vyděděnců, již bývají trápeni a šikanováni, ale občas se kvůli tomu sami stanou tyrany. A jejich osobnostní nastavení se propisuje i do dalších generací jako dědičná choroba plodící další neštěstí.
Jejich osudy se proplétají během jednoho zasněženého dne roku 1975, ale víceméně nezávisle na sobě se začnou rozmotávat v příbězích, které osvětlují jejich minulost, nebo naopak sahají daleko do budoucnosti. Sourozence Chalkyho a Alison doveze babička první den do nové školy, kde už číhá sígr Jason, kterému umřela v dětství matka. Je tu i titulní Rusty Brown: vysmívaný chlapec s bohatou imaginací, který věří své akční figurce a superhrdinským schopnostem, jež mají spočívat ve vynikajícím sluchu. Jeho otec, vyhořelý učitel literatury, kdysi miloval jinou ženu než svou manželku a toužil psát sci-fi příběhy; teď mu dochází, že je pozdě na jakoukoli změnu. Obětavá Afroameričanka Joanne je oblíbená učitelka, ale v jejím dětství se ukrývá chudoba i rasistické odsudky. Je tu také učitel výtvarky: autorovo alter ego, jež se potácí na hraně dobra a zla, mezi mizerným osobním životem a intelektuálním uměním.
