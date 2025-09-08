Jak chce Čína změnit svět
Trump aliance ničí, Peking je tvoří
Máme luxus svobodně zvolit mezi Západem a ruským světem
Marek Švehla
Drony nad Polskem ale mluví jasně: kdo si neumí vybrat, volí druhou možnost
Do USA se vrátilo politické násilí. Šedesátá léta jsou zpět
Dominika Perlínová
Po vraždě konzervativního aktivisty přichází místo uklidnění situace volání po pomstě a boj s „radikální levicí“
Strašidelné ideje
Martin M. Šimečka, Denník N
Robert Fico a jeho lidé nemají představivost, intelekt a zatím ani odvahu ke zrušení demokracie, ale jiní tyto schopnosti mají
Šmírování opozice: podezření tu stále je. Ale jiné
Jaroslav Spurný
Údajné sbírání informací na opozici armádou vyšetřuje Vojenská policie
Trumpova cla jsou darem, ale nikoli pro Ameriku
Fareed Zakaria
Národy, které byly kdysi přátelské k USA, se po gestech nepřátelství začínají přiklánět k Pekingu
Jak jsou na tom české domácnosti po Fialově vládnutí
Filip Zelenka
Kdo jsou vítězové a poražení posledních čtyřech let
Všude slyším, že velká farma je špatná věc. Ale malí vlastníci žijící jen z dotací národ neuživí
Petr Horký
Návštěva u zemědělce, kterého zklamala vláda a chystá se volit ANO. Nebo možná SPD
Šídlo, Halík, Hůlová a další – velká anketa: Jaký premiér byl Petr Fiala
Ondřej Kundra, František Trojan
Oslovili jsme různé osobnosti věnující se politice a společnosti, aby zhodnotili éru posledních čtyř let
Český rozhlas musí pomáhat hledat pravdu
David Vaughan
Historie ukazuje, kam vede omezování kvalitních médií
Vláda chtěla udržet lidi na venkově, ale rychlý internet nezavedla
Marek Švehla
Seriál Splněno? Nesplněno? - 11. díl: Jak se Fialův kabinet potýkal s odchodem obyvatel do měst
Petr Macinka: Nebudu předjímat, jak bychom hlasovali o vydání Babiše. Čapí hnízdo je pod moji rozlišovací schopnost
Ondřej Kundra
S předsedou Motoristů o spolupráci s komunisty, jestli za ně bude Václav Klaus ministrem a o tom, kdo nejvíc nahrává Putinovi