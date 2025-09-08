0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
38/2025
38/2025 • 15.–21. 9. 2025

Jak chce Čína změnit svět

Trump aliance ničí, Peking je tvoří

37/2025
Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
8.–14. 9. 2025
China Marks The 80th Anniversary Of The End Of World War II And Victory Over Japan
Do USA se vrátilo politické násilí. Šedesátá léta jsou zpět
Šídlo, Halík, Hůlová a další – velká anketa: Jaký premiér byl Petr Fiala  
Editorial

Kdo pozve kolaboranty k moci

Erik Tabery

Andrej Babiš říká, že Stačilo! a SPD jsou pro něj možní koaliční partneři

Anketa

Uplynul rok od povodní v roce 2024. Co jste se za tu dobu naučili? (Oslovili jsme starosty a starostky zasažených obcí)

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Máme luxus svobodně zvolit mezi Západem a ruským světem

Marek Švehla

Drony nad Polskem ale mluví jasně: kdo si neumí vybrat, volí druhou možnost

Do USA se vrátilo politické násilí. Šedesátá léta jsou zpět

Dominika Perlínová

Po vraždě konzervativního aktivisty přichází místo uklidnění situace volání po pomstě a boj s „radikální levicí“

Strašidelné ideje

Martin M. Šimečka, Denník N

Robert Fico a jeho lidé nemají představivost, intelekt a zatím ani odvahu ke zrušení demokracie, ale jiní tyto schopnosti mají

Šmírování opozice: podezření tu stále je. Ale jiné

Jaroslav Spurný

Údajné sbírání informací na opozici armádou vyšetřuje Vojenská policie

Trumpova cla jsou darem, ale nikoli pro Ameriku

Fareed Zakaria

Národy, které byly kdysi přátelské k USA, se po gestech nepřátelství začínají přiklánět k Pekingu

Téma

Jak chce Čína změnit svět

Tomáš Lindner

Trump aliance ničí, Peking je tvoří

Technologie

High-tech průmysl má z Číny udělat velmoc číslo jedna 

Jens Mühling

Roboti s kung-fu schopnostmi podtrhují ambice Pekingu přinášet světu nejen levnou technologii, ale také špičkové inovace. Nejúspěšnější start-upy sídlí ve městě Chang-čou

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Jak jsou na tom české domácnosti po Fialově vládnutí

Filip Zelenka

Kdo jsou vítězové a poražení posledních čtyřech let

Všude slyším, že velká farma je špatná věc. Ale malí vlastníci žijící jen z dotací národ neuživí

Petr Horký

Návštěva u zemědělce, kterého zklamala vláda a chystá se volit ANO. Nebo možná SPD

Šídlo, Halík, Hůlová a další – velká anketa: Jaký premiér byl Petr Fiala  

Ondřej Kundra, František Trojan

Oslovili jsme různé osobnosti věnující se politice a společnosti, aby zhodnotili éru posledních čtyř let

Český rozhlas musí pomáhat hledat pravdu

David Vaughan

Historie ukazuje, kam vede omezování kvalitních médií

Vláda chtěla udržet lidi na venkově, ale rychlý internet nezavedla

Marek Švehla

Seriál Splněno? Nesplněno?  - 11. díl: Jak se Fialův kabinet potýkal s odchodem obyvatel do měst

Petr Macinka: Nebudu předjímat, jak bychom hlasovali o vydání Babiše. Čapí hnízdo je pod moji rozlišovací schopnost

Ondřej Kundra

S předsedou Motoristů o spolupráci s komunisty, jestli za ně bude Václav Klaus ministrem a o tom, kdo nejvíc nahrává Putinovi 

Výtvarné umění

Co bude po smrti

Jan H. Vitvar

Jak se nakládá s pozůstalostmi českých umělců a umělkyň

Kultura

Kancl naruby: Práce na vztazích a pro komunitu není „bullshit job“

Jindřiška Bláhová

The Paper ukazuje, že vliv seriálového fenoménu nevyprchal ani po čtvrt století

Literatura

Krčmy, hazard, zbožnost

Jakub Rákosník

Dobře promyšlená historie 

Mezi ctností a požitkářstvím

Jan Lukavec

Kultura

Událost týdne: Hudba i film pro Gazu

Pavel Turek

Album týdne: Jehnny Beth ví, že když se nenaučí křičet, bude donucená šeptat

Pavel Turek

Seriál týdne: Nejsem normální, no a co. Šarmantní sériový vrah Dexter zkouší vstát z mrtvých

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Relax na pět let dopředu

Kristýna Froňková

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper