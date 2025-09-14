Máme luxus svobodně zvolit mezi Západem a ruským světem
Drony nad Polskem ale mluví jasně: kdo si neumí vybrat, volí druhou možnost
Málokdy se stane, že je politická předvolební diskuse tak zpříma konfrontovaná reálným životem, jako se to nyní děje v případě náletu ruských dronů na polské území. V době, kdy mnozí čeští volební lídři vzbuzují dojem, že si doma před zrcadlem nacvičují nesouhlasný údiv nad logickou otázkou, zda se nemáme připravit na možnou ruskou agresi po Ukrajině i my, došlo k nejvážnějšímu vniknutí ruské armády na území NATO. Dokonce byl ruskou zbraní poškozen dům, jehož obyvatelům se jen náhodou nic nestalo. A pokud někomu připadá, že jeden je málo, tak zjevně nešlo o jeho dům.
Zatím nevíme, nakolik událost signalizuje vážnější ohrožení našeho prostoru. Bylo by však krajně nezodpovědné tvrdit, že nikoli. U státu jako Rusko, jež se samo deklaruje jako nepřítel, netají se cílem znovu obnovit své „sovětské“ impérium a posledních sedmnáct let vede nevyprovokované války proti svým sousedům, se podobné akce jako přeshraniční nálet dronů nedějí náhodou. K narušení vzdušného prostoru států NATO došlo v posledních letech už několikrát a Česko se svými spojenci jej musí vnímat jako záměrné testování naší protivzdušné obrany a politického odhodlání, po němž může přijít mnohem nebezpečnější vojenská akce.
Patrioti pro obranu Evropy
Ze strany Ruska jde o očekávatelnou věc. Denně teď posílá nad Ukrajinu bezmála tisíc dronů, a pokud k nim přibalí pár desítek dalších s prodlouženou dráhou letu nad Polsko nebo Litvu, žádné škody vzhledem k nákladům na celou válku to nepřinese. Další zhoršení vztahů s NATO a Evropou špičkám režimu v Kremlu vrásky rozhodně nedělá, naopak vyděsit či podráždit Západ je z jejich pohledu vítané. Navíc na reakci lokálních politiků se dobře ukáže, s kým může Vladimir Putin počítat a proti komu je naopak třeba poštvat přes tamní pátou kolonu veřejné mínění.
