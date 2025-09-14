0:00
Jak chce Čína změnit svět
14. 9. 2025

Pět českých zpráv

Respekt

Homolka a Motol se spojí v lednu 

V úterý padl konečný verdikt o budoucnosti nemocnice Motol, kterou od zadržení jejího někdejšího ředitele Miloslava Ludvíka vedl Petr Polouček, který současně šéfuje i komplexu Nemocnice Na Homolce. Ke spojení obou celků dojde 1. ledna roku 2026, zároveň Polouček zůstane ve funkci ředitele. O tom, že se propojení chystá, informoval Respekt už na začátku srpna.

Česko a Slovensko trápí nadměrná polarizace

Češi a Slováci patří mezi vysoce polarizované země, jak vyplynulo z výzkumné spolupráce mezi slovenským institutem DEKK a analytickým ústavem STEM. Slovensko je však na tom hůře. Naopak Češi jsou pesimističtější ve výhledu, jestli se společenské rozdělení podaří překonat. Lépe jsou na tom ze zkoumaných zemí třeba Brazílie a Keňa, hůře pak zase Argentina. Pětina dotázaných v Česku zná někoho, kdo schvaluje použití násilí vůči názorovým oponentům.

