Pět českých zpráv
Homolka a Motol se spojí v lednu
V úterý padl konečný verdikt o budoucnosti nemocnice Motol, kterou od zadržení jejího někdejšího ředitele Miloslava Ludvíka vedl Petr Polouček, který současně šéfuje i komplexu Nemocnice Na Homolce. Ke spojení obou celků dojde 1. ledna roku 2026, zároveň Polouček zůstane ve funkci ředitele. O tom, že se propojení chystá, informoval Respekt už na začátku srpna.
Česko a Slovensko trápí nadměrná polarizace
Češi a Slováci patří mezi vysoce polarizované země, jak vyplynulo z výzkumné spolupráce mezi slovenským institutem DEKK a analytickým ústavem STEM. Slovensko je však na tom hůře. Naopak Češi jsou pesimističtější ve výhledu, jestli se společenské rozdělení podaří překonat. Lépe jsou na tom ze zkoumaných zemí třeba Brazílie a Keňa, hůře pak zase Argentina. Pětina dotázaných v Česku zná někoho, kdo schvaluje použití násilí vůči názorovým oponentům.
