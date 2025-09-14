Pět světových zpráv
Izrael v Kataru zaútočil na vyjednavače Hamásu
Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás v katarském hlavním městě Dauhá. Podle některých zdrojů zabila šéfa politického křídla a hlavního vyjednávače Chalíla Hajjáa a několik dalších předních postav hnutí. V čase uzávěrky vydání však informace nebyla potvrzena. Hamás ji vyvrací. Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Trump o útoku věděl. Katar, který je prostředníkem mírových jednání a také americkým spojencem, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva. Zahraniční pozorovatelé se obávají, že tím Izrael ohrozil jakákoli další mírová jednání. O den dříve se Hamás přihlásil k teroristickému útoku, při němž střelec v Jeruzalémě zavraždil šest Izraelců čekajících na autobusové zastávce.
27 let
Brazilský nejvyšší soud poslal bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara na 27 let a tři měsíce do vězení za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Sedmdesátiletý Bolsonaro, který je v současné době v domácím vězení, vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Stal se prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii. Soud přísně potrestal i šest dalších lidí, kteří na pokusu o puč spolupracovali. Bývalý Bolsonarův pobočník Mauro Cid, který byl osmým obžalovaným, dostal snížený trest dvou let vězení, protože spolupracoval s obžalobou. Exprezident se proti rozsudku ještě plánuje odvolat i na mezinárodní úrovni. Rozhodnutí soudu kritizuje mimo jiné americký prezident Donald Trump.
