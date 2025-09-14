0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda14. 9. 20254 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Izrael v Kataru zaútočil na vyjednavače Hamásu

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás v katarském hlavním městě Dauhá. Podle některých zdrojů zabila šéfa politického křídla a hlavního vyjednávače Chalíla Hajjáa a několik dalších předních postav hnutí. V čase uzávěrky vydání však informace nebyla potvrzena. Hamás ji vyvrací. Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Trump o útoku věděl. Katar, který je prostředníkem mírových jednání a také americkým spojencem, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva. Zahraniční pozorovatelé se obávají, že tím Izrael ohrozil jakákoli další mírová jednání. O den dříve se Hamás přihlásil k teroristickému útoku, při němž střelec v Jeruzalémě zavraždil šest Izraelců čekajících na autobusové zastávce.

27 let

↓ INZERCE

Brazilský nejvyšší soud poslal bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara na 27 let a tři měsíce do vězení za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Sedmdesátiletý Bolsonaro, který je v současné době v domácím vězení, vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Stal se prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii. Soud přísně potrestal i šest dalších lidí, kteří na pokusu o puč spolupracovali. Bývalý Bolsonarův pobočník Mauro Cid, který byl osmým obžalovaným, dostal snížený trest dvou let vězení, protože spolupracoval s obžalobou. Exprezident se proti rozsudku ještě plánuje odvolat i na mezinárodní úrovni. Rozhodnutí soudu kritizuje mimo jiné americký prezident Donald Trump.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články