0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko12. 9. 202514 minut

Petr Macinka: Nebudu předjímat, jak bychom hlasovali o vydání Babiše. Čapí hnízdo je pod moji rozlišovací schopnost

S předsedou Motoristů o spolupráci s komunisty, jestli za ně bude Václav Klaus ministrem a o tom, kdo nejvíc nahrává Putinovi 

Ondřej Kundra

Jste předseda Motoristů, ale nejviditelnější tváří je europoslanec Filip Turek. Formulujete politiku strany vy, nebo on?

Hlavním ideologem Motoristů jsem já. Jsem i autorem základních ideových východisek a také jsem se věnoval volebnímu programu.

Váš pražský volební lídr Boris Šťastný vyloučil jakoukoli povolební spolupráci s komunisty ze Stačilo!. „Bohužel i za takovou hroznou cenu, že by to znamenalo pokračování vlády Spolu,“ řekl. Naopak váš středočeský lídr Filip Turek spolupráci se Stačilo! naopak neodmítl a slíbil ji i přes odpor některých Motoristů po volbách uzavřít, pokud by to prý mělo „zamezit vládě Pirátů a STAN, přijímání eura, migračního paktu nebo emisních povolenek pro domácnosti“. Stojíte za tím, co říká Šťastný, nebo Turek?

↓ INZERCE

Jako předseda Motoristů říkám s komunisty ne, se Stačilo! ne. Motoristé jsou pravicovou stranou, která těžko najde nějaké průsečíky s programem Stačilo!, to je úplně černá/bílá. My chceme snižovat daně, chceme menší stát a tak dále. Zatímco extrémní levice v podobě Stačilo! chce znárodňovat stavebnictví, zavádět další korporátní daně, v tom se fakt nepotkáme.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články