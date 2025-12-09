Petr Macinka: Nebudu předjímat, jak bychom hlasovali o vydání Babiše. Čapí hnízdo je pod moji rozlišovací schopnost
S předsedou Motoristů o spolupráci s komunisty, jestli za ně bude Václav Klaus ministrem a o tom, kdo nejvíc nahrává Putinovi
Jste předseda Motoristů, ale nejviditelnější tváří je europoslanec Filip Turek. Formulujete politiku strany vy, nebo on?
Hlavním ideologem Motoristů jsem já. Jsem i autorem základních ideových východisek a také jsem se věnoval volebnímu programu.
Váš pražský volební lídr Boris Šťastný vyloučil jakoukoli povolební spolupráci s komunisty ze Stačilo!. „Bohužel i za takovou hroznou cenu, že by to znamenalo pokračování vlády Spolu,“ řekl. Naopak váš středočeský lídr Filip Turek spolupráci se Stačilo! naopak neodmítl a slíbil ji i přes odpor některých Motoristů po volbách uzavřít, pokud by to prý mělo „zamezit vládě Pirátů a STAN, přijímání eura, migračního paktu nebo emisních povolenek pro domácnosti“. Stojíte za tím, co říká Šťastný, nebo Turek?
Jako předseda Motoristů říkám s komunisty ne, se Stačilo! ne. Motoristé jsou pravicovou stranou, která těžko najde nějaké průsečíky s programem Stačilo!, to je úplně černá/bílá. My chceme snižovat daně, chceme menší stát a tak dále. Zatímco extrémní levice v podobě Stačilo! chce znárodňovat stavebnictví, zavádět další korporátní daně, v tom se fakt nepotkáme.
