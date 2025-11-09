0:00
11. 9. 20255 minut

Strašidelné ideje

Robert Fico a jeho lidé nemají představivost, intelekt a zatím ani odvahu ke zrušení demokracie, ale jiní tyto schopnosti mají

Martin M. Šimečka, Denník N

„Politické systémy se nám rozpadají,“ řekl premiér Robert Fico po návratu z Číny. Chce nám tím říci, že demokracie nemá budoucnost.

Jenže o tom, jaký politický systém si Fico představuje, už nepadne ani slovo. Možná nechce o diktatuře, která by měla demokracii nahradit, mluvit z obavy, že by se lidé vyděsili. Ale myslím si, že je to i proto, že ani on, ani vládní koalice ještě žádnou představu nemají. Dokáží napadat opozici, média či Evropskou unii, ale tam jejich intelektuální schopnosti končí.

Dlouho jsem podléhal iluzi, že každá diktatura potřebuje pro své přežití nosnou ideu, ať už je jakkoli zvrácená. A spoléhal jsem se na to, že Fico ani nikdo v jeho okolí není schopen takovou ideu vymyslet či zformulovat.

Jenže možná jsem se mýlil. Ostatně každý politický systém v dějinách Slovenska stál na idejích importovaných zvenčí – od fašismu přes komunismus až po demokracii. Originálním slovenským přínosem byla jen jejich adaptace na domácí poměry.

