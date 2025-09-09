High-tech průmysl má z Číny udělat velmoc číslo jedna
Roboti s kung-fu schopnostmi podtrhují ambice Pekingu přinášet světu nejen levnou technologii, ale také špičkové inovace. Nejúspěšnější start-upy sídlí ve městě Chang-čou
V prezentační místnosti čínského high-tech start-upu Unitree lidé atakují dva roboty. Humanoidi mají téměř lidskou velikost, klopýtají po kancelářském koberci a sleduje je několik desítek zájemců o koupi. Každou chvíli jim někdo z přítomných zablokuje cestu, strčí do nich a zkusí jim podrazit nohy. Roboti však jen na zlomek sekundy ztratí rovnováhu, než se s bzučivými pohyby kloubů znovu napřímí. A nikdy nespadnou úplně.
Každý manévr činí stroje chytřejšími, vysvětluje Čchien Jü-čchi, marketingová manažerka společnosti Unitree. Jejich řídicí systém si zapamatuje, jak útoky zachytit, a s každým zakolísáním roste jeho senzorická zkušenost. Zatím, jak říká Čchien, se tento pokrok v učení odehrává především na motorické úrovni, takříkajíc v oblasti svalů. Díky umělé inteligenci však budou stroje brzy schopny mnohem komplikovanějšího jednání: „Jakmile získají roboti skutečný mozek, možnosti jejich využití budou nekonečné.“
Města i buňky
Unitree konkuruje velkým hráčům v oboru robotiky, kteří dosud sídlí především v USA, jako jsou například společnosti Boston Dynamics anebo Optimus, odnož Muskovy Tesly.
