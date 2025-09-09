0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Technologie9. 9. 202510 minut

High-tech průmysl má z Číny udělat velmoc číslo jedna 

Roboti s kung-fu schopnostmi podtrhují ambice Pekingu přinášet světu nejen levnou technologii, ale také špičkové inovace. Nejúspěšnější start-upy sídlí ve městě Chang-čou

Jens Mühling
Die Zeit

V prezentační místnosti čínského high-tech start-upu Unitree lidé atakují dva roboty. Humanoidi mají téměř lidskou velikost, klopýtají po kancelářském koberci a sleduje je několik desítek zájemců o koupi. Každou chvíli jim někdo z přítomných zablokuje cestu, strčí do nich a zkusí jim podrazit nohy. Roboti však jen na zlomek sekundy ztratí rovnováhu, než se s bzučivými pohyby kloubů znovu napřímí. A nikdy nespadnou úplně.

Každý manévr činí stroje chytřejšími, vysvětluje Čchien Jü-čchi, marketingová manažerka společnosti Unitree. Jejich řídicí systém si zapamatuje, jak útoky zachytit, a s každým zakolísáním roste jeho senzorická zkušenost. Zatím, jak říká Čchien, se tento pokrok v učení odehrává především na motorické úrovni, takříkajíc v oblasti svalů. Díky umělé inteligenci však budou stroje brzy schopny mnohem komplikovanějšího jednání: „Jakmile získají roboti skutečný mozek, možnosti jejich využití budou nekonečné.“

Města i buňky

↓ INZERCE

Unitree konkuruje velkým hráčům v oboru robotiky, kteří dosud sídlí především v USA, jako jsou například společnosti Boston Dynamics anebo Optimus, odnož Muskovy Tesly.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články