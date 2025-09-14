0:00
14. 9. 20254 minuty

Kdo pozve kolaboranty k moci

Andrej Babiš říká, že Stačilo! a SPD jsou pro něj možní koaliční partneři

Erik Tabery

Nemám rád slovo kolaborant. Je silné, má velmi neblahé konotace a s kolaboranty člověk nemá hledat jakýkoli kompromis. Situace je ale příliš vážná na to, abychom se zdráhali pojmenovat pravým jménem ty, kteří mají šanci už za měsíc sáhnout po moci v Česku. 

Neexistuje země bez extremistů. Procentuální zastoupení u nás není vyšší než v jiných zemích. Co nás odlišuje, je právě šance subjektů z politického okraje přímo ovlivnit vládnutí. SPD a Stačilo! hájí Rusko. Čím jsme blíž k volbám, tím víc jejich protievropská a protiukrajinská rétorika sílí, a naopak roste obhajoba Ruska. 

Náš soused a spojenec Polsko zažilo před pár dny situaci, která se dala očekávat – ruské drony překročily hranici a polská armáda byla nucena některé z nich sestřelit. Moskva testuje západní připravenost a trpělivost. Berme tedy přítomnost ruských dronů na území NATO spíš jako přípravu. Nebo, chcete-li, varování.

Zástupci SPD a Stačilo! opakují, že Rusku je třeba ustupovat, protože je to velká země. Takže Ukrajina se má vzdát svého území. Tvrdí, že víc už Moskva nebude chtít. Naposledy to zopakoval Jaroslav Foldyna (SPD) v Seznam Zprávách. Bohužel všichni příznivci Ruska opakují zcela nedůvěryhodné tvrzení, že Putin není blázen, aby pokračoval v uchvacování cizích zemí. 

