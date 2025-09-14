Šmírování opozice: podezření tu stále je. Ale jiné
Údajné sbírání informací na opozici armádou vyšetřuje Vojenská policie
Ve středu se konala schůze poslaneckého výboru pro obranu, svolaná výhradně opozičními poslanci. Hlasů na to má předseda výboru Lubomír Metnar z opozičního ANO dost, přesto to byl výjimečný krok – datum schůze a její program konzultují běžně opoziční i koaliční poslanci. Podle Metnara se k neobvyklému postupu poslanci odhodlali ze závažného důvodu, kterým byl jediný bod programu schůze: už tři měsíce známé podezření, zveřejněné na sociální síti poslancem Pavlem Růžičkou (ANO), že armádní kybernetická jednotka zneužila svoje únorové cvičení ke šmírování opozičních poslanců. Ti z výboru na jednání čekali, že dostanou od velení armády i vedení ministerstva vysvětlení, které jejich podezření vyvrátí nebo naopak posílí. Podle Metnara či Růžičky ale očekávané odpovědi kritici nedostali, a proto výbor poslal písemně ministerstvu zhruba dvacet otázek. Koaliční členové výboru, kteří na schůzi přišli, jsou přesvědčeni, že Růžičkovo obvinění nemá žádný faktický podklad, že ke šmírování nedošlo, a koalice proto nepodpořila ani svolání schůze. Co tedy vyplývá z dostupných faktů?
Oprášit zkušenosti
Velitelství informačních a kybernetických sil armády uskutečnilo letos v únoru cvičení, které mělo podle jeho šéfa Radka Harateka za úkol „provést obecnou analýzu cílových skupin voličů, skupin aktivních aktérů voleb, stran, uskupení a koalic a identifikovat, navrhnout témata, kterými budou tito aktéři působit na různé cílové skupiny a jakými prostředky“.
Jak vysvětlil Radek Haratek spolu s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou (který se o cvičení dozvěděl údajně až se zpožděním po Růžičkově alarmu) na tiskové konferenci v červenci, vojáci měli z běžně dostupných informací na sociálních sítích a dalších veřejných médiích analyzovat vliv ruských narativů a dezinformací na mediální výstupy všech relevantních politických stran i běžných občanů. Vysvětlení mělo logiku. Už v roce 2021 dostala stejná jednotka za úkol od Bezpečnostní rady státu (tehdy jí předsedal Andrej Babiš) pohlídat, zda se tehdejší volby nepokusí cílenými dezinformacemi a narativy ovlivnit „zahraniční státní aktér“, především Rusko. Letošním cvičením chtěli vojáci tehdejší zkušenosti oprášit a připravit se na možné stejné zadání před letošními volbami.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu