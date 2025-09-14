Trumpova cla jsou darem, ale nikoli pro Ameriku
Národy, které byly kdysi přátelské k USA, se po gestech nepřátelství začínají přiklánět k Pekingu
Podívejme se na fotografie, které minulý týden ovládly světové zpravodajství. Jsou živým dokladem neúspěchů zahraniční politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Největší pozornost upoutaly fotografie z mohutné vojenské přehlídky v Číně a ze společného setkání Si Ťin-pchinga, Vladimira Putina a Kim Čong-una. Tyto snímky připomněly, že Západ čelí odhodlaným protivníkům, kteří si dali za cíl zničit mezinárodní řád vedený Západem.
Překvapivé byly i záběry z předchozích dnů, kdy Šanghajská organizace pro spolupráci hostila mimo jiné představitele Indie, Turecka, Vietnamu a Egypta. Všechny tyto regionální mocnosti byly obecně považovány za země, které mají blíž k Washingtonu než k Pekingu. Ale toxická kombinace cel, nepřátelské rétoriky a ideologických požadavků odvádí mnoho klíčových států světa od Spojených států směrem k Číně. Možná se jedná o největší vlastní gól v moderních dějinách zahraniční politiky.
Vezměme si například BRICS, seskupení, které původně mělo reprezentovat velké rozvíjející se trhy budoucnosti – Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku – a nyní zahrnuje i několik dalších členů. Na jednáních se tři z klíčových států – Brazílie, Indie a Jižní Afrika – bránily snahám Ruska a Číny přeměnit tuto organizaci na antiamerické seskupení. Washington po desetiletí budoval vztahy s těmito třemi zeměmi, z nichž každá je ve svém regionu lídrem, aby napomohl tomu, že budou růst co do velikosti i významu a zůstanou nakloněny Spojeným státům.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu