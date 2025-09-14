Událost týdne: Hudba i film pro Gazu
Největší benefiční koncert na podporu humanitárních organizací působících v Gaze se odehraje příští středu 17. září v londýnské Wembley Areně pod názvem Together for Palestine. Lístky na akci, v čele jejíhož organizačního týmu stojí hudebník a producent Brian Eno, zmizely během několika hodin po spuštění předprodeje. Událost ale bude možné sledovat i jako on-line přenos.
Kromě letitých podporovatelů práv Palestiny, jako jsou Massive Attack nebo Damon Albarn, tu vystoupí třeba Jamie XX, James Blake nebo King Krule, ale také osobnosti jako Benedict Cumberbatch, Louis Theroux nebo Amelia Dimoldenberg. Důležité je, že se na akci představí také palestinští umělci a umělkyně, případně tu budou vystavena díla tvůrců, kteří zemřeli při izraelských útocích.
Brian Eno zdůrazňuje, že se nejedná o politickou akci, ale o den věnovaný naději, komunitě a uctění památky. „Mnoho lidí zapojených do příprav této show jsou Židé společně s Palestinci,“ řekl Eno deníku The Guardian. „Chceme, aby to bylo vnímáno jako příležitost k tomu, aby lidé spolupracovali bez ohledu na víru nebo etnickou příslušnost,“ dodal.
„Sama jsem umělkyně a vím, jaké to je, když vám zruší věci kvůli tomu, že se ozvete,“ uvedla pro týž list malířka Malak Mattar, která se na Together for Palestine podílí, sama v Gaze vyrostla a její příbuzní tam stále žijí. „Říkali mi, abych na svých výstavách nedělala žádné proslovy, ale teď cítím, že nastává historický okamžik, kdy se lidé začínají ozývat.“
