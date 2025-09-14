Seriál týdne: Nejsem normální, no a co. Šarmantní sériový vrah Dexter zkouší vstát z mrtvých
„Jsem přesně tím, kým mám být, kým mě chcete mít,“ pomrkává do kamery v novém pokračování svého příběhu nazvaném Dexter: Vzkříšení (SkyShowtime, od 12. září) zřejmě nejsympatičtější a nejuvědomělejší televizní sériový vrah Dexter Morgan, bývalý forenzní specialista u policie. Producenti seriálového hitu hledali po jeho konci v roce 2013 tak dlouho cesty, jak ho vrátit do oběhu, že je nezastavila ani jeho dvojitá smrt. Streamovací platformy potřebují rozpoznatelné značky a Dexter je jednou z nich.
Jeho „specializací“ je, že vraždí exkluzivně jiné sériové vrahy. Krvavé podívané pak dodávaly hloubku provokativnímu morálnímu relativismu a klasickému etickému hlavolamu, jestli je Dexter dobrý člověk, který páchá zlo, nebo zlý člověk, který sám sebe přesvědčil, že je dobrý. Mnohé znepokojovalo i to, kolik diváků bavilo sledovat okouzlujícího sociopata, a dokonce ho považovat za kladného hrdinu. Ve finále však seriál doplatil na to, že se začal brát příliš vážně.
Podobnou chybu Dexter: Vzkříšení nedělá. Naopak. Vydává se opačným směrem a staví titulního hrdinu do absurdní situace. Při pátrání po svém synovi, který je přesvědčen, že svého otce na konci předchozího seriálu Dexter: Nová krev zabil, se náhodou stává členem exkluzivního klubu pro sériové vrahy. Patří výstřednímu miliardáři (Peter Dinklage), jenž je vášnivým fandou i patronem. Dexter celý život hledal někoho, před kým by mohl být sám sebou a kdo by mu rozuměl. Konečně našel svoje lidi. Tvůrci se však královsky baví zjevnou ironií, která z toho plyne. Sice po letech sociální agonie někam patří, ale stejně všechny „své blízké“ bude muset nakonec zabít.
Paralelně s novou „rodinou“ Dexter řeší i téma vlastní (ne)lidskosti. Zkouší být alespoň nějakým, když už ne dobrým otcem. Obě linky doprovází odosobnělý, střízlivý, neustálý vnitřní dialog/monolog samotného Dextera, do něhož opět hladce vklouzl Michael C. Hall. Právě jeho podání zůstává hlavním důvodem přitažlivosti rozporuplné postavy, která v novince s gustem a humorem existuje v přiznaném braku. Dexter je zpět, takový, jaký možná vždycky byl. A baví ho to, stejně jako on bude bavit publikum.
