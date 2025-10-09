0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Archiv vydání
Česko10. 9. 202513 minut

Český rozhlas musí pomáhat hledat pravdu

Historie ukazuje, kam vede omezování kvalitních médií

David Vaughan

Český rozhlas často bereme jako samozřejmost. Málokdy si však uvědomujeme jeho výjimečné postavení v naší společnosti i ve světě. Jeho význam se v dnešním kulturním životě a dějinách vůbec nedá docenit. Proto se znepokojením sleduji, jaké mu dnes hrozí nebezpečí.

Hledání pravdy                               

V České republice máme sklon vnímat své veřejné instituce s určitou skepsí. V případě sdělovacích prostředků je taková skepse nejen zdravá, ale i potřebná pro fungování otevřené mediální kultury, ale nikdy nesmí přerůst v cynismus. Z pohledu cynika pravda neexistuje, ani nemá smysl ji hledat. Vše je jen otázka názoru, konfrontace „alternativních faktů“. Ještě přednedávnem bychom si jen těžko dovedli představit relativizaci skutečnosti – například že Země je kulatá, byť to nedávno sebevědomě tvrdil slovenský nacionalistický politik a současný předseda Rady Slovenské televize a rozhlasu (STVR) Lukáš Machala. Podobné argumenty slyšíme i z dnešního Ruska, například od šéfredaktorky stanice RT Margarity Simonjanové, která prohlásila, že „objektivita neexistuje – jen přibližné pravdy od co nejvíce hlasů“.

Pro novináře pravda existuje. Důkazy najdeme v dějinách 20. století. V roce 1937 v době vzrůstající hrozby ze strany nacistického Německa prohlásil legendární redaktor americké rozhlasové stanice CBC Edward Murrow, že novinář má povinnost „hledat pravdu, kdekoli se dá najít, a šířit pravdu tak daleko, jak se dá“. Jeho slova nebyla jen fráze.

