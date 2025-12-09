Šídlo, Halík, Hůlová a další - velká anketa: Jaký premiér byl Petr Fiala
Oslovili jsme různé osobnosti věnující se politice a společnosti, aby zhodnotili éru posledních čtyř let
Jindřich Šídlo, komentátor: Když britský premiér a lídr konzervativců John Major v roce 1997 drtivě prohrál volby, zavolal mu jeho přemožitel, labourista Tony Blair a řekl mu: „Historie vás bude hodnotit příznivěji.“ Částečně se to splnilo – aspoň v seriálu Koruna je Major vykreslen v zásadě sympaticky. Podobné to může být s Petrem Fialou. Ovšem patrně až dlouho poté, co mu i jeho vlastní voliči zapomenou, že se díky jeho vládě k moci velkolepě vrátil Andrej Babiš. (Pokud se to stane.) Když jste premiérem za ODS, můžete být hrdý i na samozřejmosti. Třeba že vám vláda nepadne uprostřed volebního období jako Topolánkovi a Nečasovi. (Nebo i jako Klausovi v případě jeho druhého kabinetu let 1996–1997.) Nebýt Pavla Blažka, jehož si ovšem Fiala zvolil za svého nenahraditelného muže, se ministrům za Spolu v zásadě vyhýbaly velké skandály, vláda se nehroutila každé úterý a až na odchod Pirátů držela pospolu. Jako samozřejmost se nám ale nejspíš už zdá něco, co vůbec samozřejmé není: Fialovo osobní angažmá v pomoci Ukrajině, kdy neváhal ani vteřinu a jako první západní lídr odjel do Kyjeva. Češi stáli díky Fialově vládě po celou dobu na správné straně a už to stačí, aby si Fiala zajistil místo v galerii premiérů, za něž není třeba se stydět. Není tam úplně narváno.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu