Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Stovky lidí čekaly v noční frontě u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství. Zemřel jeden z prvních komentátorů Respektu Boris Lazar. Nelze předstírat, že se nás stupňující se ruská agrese netýká, Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Stojíme za Polskem, naším aliančním spojencem, komentoval prezident Petr Pavel skutečnost, že polský vzdušný prostor narušilo velké množství ruských dronů a polský premiér Donald Tusk požádal kromě svolání Rady bezpečnosti OSN i o bezodkladné konzultace s členskými státy NATO. Česká republika je připravena poslat Polsku okamžitě na pomoc jednotku se třemi vrtulníky Mi-171Š, uvedlo ministerstvo obrany, zatímco představitelé extremistické opozice událost označili za „možnou provokaci ze strany Ukrajiny“. „Opravdu někdo věří tomu, že kdyby chtělo Rusko zaútočit na členskou zemi NATO, tak začne tím, že pošle pár dronů na rodinný dům v polském pohraničí?“ napsal například na svém účtu X čestný člen putinovského motorkářského gangu Noční vlci a poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Foldyna. Ne, podle mě by nejdřív poslali nějaké užitečné idioty, aby rozvraceli společnost zevnitř, odpověděl na Foldynovu otázku uživatel stejné sítě Radim Ivan. Média oznámila, že rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa sníží Spojené státy svoji finanční a vojenskou podporu evropským zemím sousedícím s Ruskem. Poslanci Evropského parlamentu schválili rezoluci vyzývající Evropskou komisi, aby co nejrychleji zahájila jednání otevírající Ukrajině dveře ke vstupu do EU. Počet obyvatel České republiky klesl za šest měsíců letošního roku kvůli nízké porodnosti a odchodu přistěhovalců o 27 tisíc na 10 882 341 osob, oznámil Český statistický úřad. Noviny přinesly zprávu, že Rusko odstupuje od evropské úmluvy zakazující mučení a nelidské či ponižující zacházení. Nádherná stavba. Škoda, že už není. Byl by to jedinečný turistický magnet a symbol národní hrdosti. Něco jako Kristus nad Rio de Janeirem, napsal šéf komunistů v Nymburce a středočeský kandidát koalice Stačilo! do blížících se voleb Zdeněk Milata na sociálních sítích pod dobovou fotografii pomníku sovětského diktátora Josifa Stalina, který zdejší komunisté vztyčili na pražské Letné dva roky po Stalinově smrti v roce 1955 a o sedm let později po odhalení jeho strašných zločinů ho zase nechali trhavinou vyhodit do povětří. Jen 42 procent zdejších občanů zatrhlo v exkluzivním výzkumu agentury STEM/MARK názor, že by Česko mělo patřit na Západ; pro příslušnost k opačnému rusko-čínskému světu se vyslovila tři procenta respondentů (mezi prvovoliči devět procent), ale pětapadesátiprocentní většina české společnosti hlasovala pro to být „neutrální“, „někde mezi“. Mám dneska velmi radostný den, a tak si to tady s občany dovolíme oslavit, přivítala starostka severomoravského Jiříkova Barbora Šišková fakt, že z areálu nepoužívané pily za obcí začaly náklaďáky odvážet zpátky do Bavorska tuny odpadu navezeného sem loni ilegálně pod falešnou záminkou „recyklace“ ze zkrachovalé německé firmy Roth International. Pražské planetárium otevřelo nové dva ročníky astronomických kurzů pro zájemce o práci s dalekohledy, orientaci na obloze a ve Sluneční soustavě.
