Album týdne: Jehnny Beth ví, že když se nenaučí křičet, bude donucená šeptat
Syrová, tvrdá, plná primárních instinktů a nezpracovaného vzteku je nová deska You Heartbreaker, You zpěvačky Jehnny Beth. Inspirovala se pro ni během společného turné s kytarovými kapelami Queens of the Stone Age a Viagra Boys, které ji zavedlo na mnohé metalové festivaly a okouzlila ji tu jak intenzita hudby, tak oddanost publika.
Už první skladba Broken Rib, v níž zlomené srdce popisuje v termínech chronické fyzické bolesti, začíná výkřikem. „Žijeme v temné době plné dramat a barbarských tragédií. Došlo mi, že se buď naučíme křičet opravdu nahlas, nebo budeme šeptat,“ konstatovala původem francouzská písničkářka v průvodním slově k albu. A je zcela zjevné, že ona šeptat nechce.
Po předchozím společném albu delikátních, místy až chansonových duetů se zpěvákem kapely Primal Scream Bobbym Gillespiem, které zachycovaly postupný, ale neodvratný rozpad milostného vztahu, se Beth vrací k rockové přímočarosti typické pro její předchozí kapelu Savages, ale také třeba pro ranou PJ Harvey. Po úvodním Broken Rib následuje elektro-industriálními prvky obohacená No Good For People. „Nedělám lidem dobře, jsem příliš kritická,“ skanduje v refrénu, k němuž ji ponoukla postava Matthewa McConaugheyho ze seriálu Temný případ. Jeho postava detektiva tu v jeden okamžik mluví o tom, že je těžké s ním žít, jelikož jeho kritičnost lidi v jeho okolí vyčerpává.
Album You Heartbreaker, You natočila Beth společně se svým tvůrčím i životním partnerem Johnnym Hostilem a jedno ze zadání, která si přitom stanovili, bylo, že nesmí jeden druhého nudit. I proto se písně hrnou jedna za druhou a podobají se prudkým instinktivním reakcím na nepříjemné podněty. Může to být zlomené srdce, posedlost druhou osobou ve vztahu (Obsession) nebo zážitek z nekonečného chaotického scrollování, které způsobuje rozklad mozku (High Resolution Sadness). Beth se snaží nic nepřemyslet: jde po prvních emocích a prvních slovech, která ji napadají, a žene jejich intenzitu na maximum. Naživo své album představí 24. října v pražském klubu Subzero.
