Krčmy, hazard, zbožnost
Dobře promyšlená historie
Domácí dějepisectví nabízí zajímavou syntézu o dějinách křesťanství v českých zemích. Hlavnímu editorovi (a autorovi) Jiřímu Mikulcovi se pro ni podařilo dát dohromady vynikající kolektiv, jeho jádro tvoří pracovníci Akademie věd ČR. Jde o špičkové badatele ve svých oborech a sympatická je i generační skladba zahrnující v principu všechny věkové kohorty dnešní badatelské obce.
I tady ovšem platí, že historičky a historikové obvykle neradi věnují pozornost nejžhavější současnosti, pokud se zároveň nevěnují žurnalistice. Kniha, která v názvu slibuje, že sahá až „k dnešku“, uzavírá soustavný výklad s 20. stoletím a do století jednadvacátého spíše jen stručně nahlíží na pár stránkách závěru. Na druhé straně jednotlivá období od raného středověku do konce 20. století jsou pokryta systematicky, rovnoměrně a podle dobře promyšlené struktury.
Rytmus kalendářního roku
Kniha se nedrží striktně chronologické posloupnosti, rozčleňuje ji navíc podle tematických okruhů, což je u tak širokého tématu užitečné. Pokud by autorský kolektiv nechal jen plynout čas a zaznamenával jednotlivé procesy v určité době, byla by orientace mnohem složitější. Proto zvolil rozdělení do čtyř tematických skupin a ty pak pojednává v časové posloupnosti. Sice to občas znamená opakovat řečené pro osvětlení kontextu, ale zároveň je tento přístup užitečný.
