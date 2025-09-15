0:00
Astrounat Brázda
Když si Česko zvolí Ficovu cestu
39/2025 • 22.–28. 9. 2025

Když si Česko zvolí Ficovu cestu

Jak by to u nás vypadalo, kdybychom následovali slovenský scénář

Jak chce Čína změnit svět
15.–21. 9. 2025
FICO BABIŠ Autor: Gabriel Kuchta / Petit Press / Profimedia
Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Přestaňte se chovat, jako bychom žili v normální době
Agnieszka Holland: Chtěla jsem, aby film o Kafkovi byl jako rozjetý vlak, který divákovi občas i ujede

Editorial

Kdo může za nárůst agresivity

Erik Tabery

Pohoršovat se nad lidmi, kteří jsou vulgární, nikam nevede. Berme je spíš jako inspiraci. Nikoli ve formě, ale v jejich přesvědčení, že právě teď se hraje o všechno

Anketa

Jeli jste někdy do zahraničí proto, abyste navštívili místo, které se objevuje ve vaší oblíbené knize, filmu nebo seriálu? A kam to bylo?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Zahraničí

Svoboda slova je ve Spojených státech vážně ohrožena

Erik Tabery

Rušení televizních pořadů ze strachu z Donalda Trumpa je varováním i pro Česko

Proč nejde vládnout s politikem, jako je Geert Wilders. Nizozemská lekce

Magdaléna Fajtová

Kopírovat krajně pravicové populisty není nikdy návod na politický úspěch

Přestaňte se chovat, jako bychom žili v normální době

Ezra Klein, The New York Times

Pokud existuje lepší plán než zablokování vlády skrze shutdown, skvěle. Pokud však demokraté stále žádný plán nemají, pak potřebují nové lídry

Taková byla Amerika vždy. Atentát na Charlieho Kirka není výjimkou

Dominika Perlínová

Personalizované vnímání nejvyšší politiky v sobě nese zásadní problém

Komentář

Když vás vládnoucí moc chce potlačit, zbavíte ji moci nad vámi jednoduše tím, že ji veřejně odmítnete

Martin M. Šimečka, Denník N

V čem spočívá kouzlo občanského bojkotu

Putinův plán pro Ukrajinu: tlačit bajonetem, kam to jen jde

Fareed Zakaria, The Washington Post

A dokud uslyší z Washingtonu jen prázdné řeči, bude pokračovat

Česko

K urnám s TGM

Marek Švehla

Prezident Osvoboditel nemohl tušit, že otevření jeho dopisu budou přihlížet frekventanti seminářů Divadla Járy Cimrmana

Češi nechtějí žádnou možnou variantu vlády. Přijde na řadu korupce?

Erik Tabery

Příští premiér bude mít extrémně těžký úkol: Dostat se do Strakovy akademie a přežít

Staří komunisti: Co jsme nestihli my, to Kateřina Konečná může dokázat

Marek Švehla

Bojovná předsedkyně má šanci udělat opět z polozapomenuté KSČM rozhodující politickou sílu 

Já to hodim SPD, manžel Babišovi. Konečná? Ta je dobrá, ale nedostane se

František Trojan

V Moravskoslezském kraji probíhá nejzajímavější souboj opozice o voliče. Podle čeho se rozhodují?

Zdeněk Hřib: STAN vždycky stáhne ocas před ODS, ale my umíme věci prosadit

František Trojan

S předsedou Pirátů o levné kampani, liberální konkurenci a odměnách, které neměl dostat

Téma

Když si Česko zvolí Ficovu cestu

Ondřej Kundra

Jak by to u nás vypadalo, kdybychom následovali slovenský scénář

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zdraví

Naděje pro diabetiky: Už žádné injekce ani léky na potlačení imunity

Martin Uhlíř

Vědcům se poprvé podařilo transplantovat buňky slinivky produkující inzulin, aniž na ně zaútočil imunitní systém

Splněno/Nesplněno

Překvapila nás ta nerozhodnost. Chce český stát národního ptáka, nebo ne?

Marek Švehla

Seriál Splněno? Nesplněno? - 12. díl: Jak se Fialův kabinet neozýval ornitologům

Film

Intelektuální kovboj Robert Redford pomáhal Americe pochopit samu sebe

Jindřiška Bláhová

Jeden z nejslavnějších amerických herců a patron nezávislých filmařů zemřel ve věku 89 let

Kultura

Agnieszka Holland: Chtěla jsem, aby film o Kafkovi byl jako rozjetý vlak, který divákovi občas i ujede

Jindřiška Bláhová

S režisérkou Agnieszkou Holland o jejím novém filmu Franz, který tento týden vstupuje do českých kin, o neuchopitelnosti slavného pražského spisovatele i receptu na dobrý životopis

Událost týdne: Radnice v Chebu se ve sporu s ultrakonzervativci postavila za své divadlo

Jan H. Vitvar

Výstava týdne: Malíř Jiří Marek se na svých obrazech proškrábal až ke Caravaggiovi

Jan H. Vitvar

Seriál týdne: Jen vraždy v budově jsou jako večírek se starými známými, na které je spolehnutí

Jindřiška Bláhová

Literatura

Dobrosrdečný cholerik z Národního divadla

Jan H. Vitvar

Monografie Vojtěcha Hynaise přibližuje malíře do nejmenšího detailu

Za svobodou, na dřeň

Jovanka Šotolová

Přílohy

DESIGNBLOK 2025

Respekt

Příloha Respektu k blížící se mezinárodní přehlídce, která proběhne v Praze ve dnech 8.–12. října 2025

Mary McCartney: U každého focení musí znít dobrý hudební playlist

Pavel Turek

S portrétní fotografkou o rozestlaných postelích, slavných rodičích a portrétu královny Alžběty II.

Kdyby tisíc kolotočů

Jan H. Vitvar

Studio Immortal Workers proměnilo armádní techniku v pouťovou atrakci

Mám ráda, když je oblečení fresh. Jako čerstvý rohlík k snídani

Clara Zanga

Příloha k Designbloku: S módní návrhářkou Monikou Drápalovou o novém, realističtějším přístupu k tvorbě, vlivu sociálních sítí i „zkostnatělých“ názorech na unisexové oblečení

Jeden den v životě

Na cestě k věčnosti

Kateřina Dostálová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper