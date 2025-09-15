Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Jak by to u nás vypadalo, kdybychom následovali slovenský scénář
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Zahraničí
Svoboda slova je ve Spojených státech vážně ohrožena
Erik Tabery
Rušení televizních pořadů ze strachu z Donalda Trumpa je varováním i pro Česko
Proč nejde vládnout s politikem, jako je Geert Wilders. Nizozemská lekce
Magdaléna Fajtová
Kopírovat krajně pravicové populisty není nikdy návod na politický úspěch
Přestaňte se chovat, jako bychom žili v normální době
Ezra Klein, The New York Times
Pokud existuje lepší plán než zablokování vlády skrze shutdown, skvěle. Pokud však demokraté stále žádný plán nemají, pak potřebují nové lídry
Taková byla Amerika vždy. Atentát na Charlieho Kirka není výjimkou
Dominika Perlínová
Personalizované vnímání nejvyšší politiky v sobě nese zásadní problém
Komentář
Když vás vládnoucí moc chce potlačit, zbavíte ji moci nad vámi jednoduše tím, že ji veřejně odmítnete
Martin M. Šimečka, Denník N
V čem spočívá kouzlo občanského bojkotu
Putinův plán pro Ukrajinu: tlačit bajonetem, kam to jen jde
Fareed Zakaria, The Washington Post
A dokud uslyší z Washingtonu jen prázdné řeči, bude pokračovat
Česko
K urnám s TGM
Marek Švehla
Prezident Osvoboditel nemohl tušit, že otevření jeho dopisu budou přihlížet frekventanti seminářů Divadla Járy Cimrmana
Češi nechtějí žádnou možnou variantu vlády. Přijde na řadu korupce?
Erik Tabery
Příští premiér bude mít extrémně těžký úkol: Dostat se do Strakovy akademie a přežít
Staří komunisti: Co jsme nestihli my, to Kateřina Konečná může dokázat
Marek Švehla
Bojovná předsedkyně má šanci udělat opět z polozapomenuté KSČM rozhodující politickou sílu
Já to hodim SPD, manžel Babišovi. Konečná? Ta je dobrá, ale nedostane se
František Trojan
V Moravskoslezském kraji probíhá nejzajímavější souboj opozice o voliče. Podle čeho se rozhodují?
Zdeněk Hřib: STAN vždycky stáhne ocas před ODS, ale my umíme věci prosadit
František Trojan
S předsedou Pirátů o levné kampani, liberální konkurenci a odměnách, které neměl dostat
Téma
Zdraví
Splněno/Nesplněno
Film
Kultura
Agnieszka Holland: Chtěla jsem, aby film o Kafkovi byl jako rozjetý vlak, který divákovi občas i ujede
Jindřiška Bláhová
S režisérkou Agnieszkou Holland o jejím novém filmu Franz, který tento týden vstupuje do českých kin, o neuchopitelnosti slavného pražského spisovatele i receptu na dobrý životopis
Událost týdne: Radnice v Chebu se ve sporu s ultrakonzervativci postavila za své divadlo
Jan H. Vitvar
Výstava týdne: Malíř Jiří Marek se na svých obrazech proškrábal až ke Caravaggiovi
Jan H. Vitvar
Seriál týdne: Jen vraždy v budově jsou jako večírek se starými známými, na které je spolehnutí
Jindřiška Bláhová
Literatura
Přílohy
DESIGNBLOK 2025
Respekt
Příloha Respektu k blížící se mezinárodní přehlídce, která proběhne v Praze ve dnech 8.–12. října 2025
Mary McCartney: U každého focení musí znít dobrý hudební playlist
Pavel Turek
S portrétní fotografkou o rozestlaných postelích, slavných rodičích a portrétu královny Alžběty II.
Kdyby tisíc kolotočů
Jan H. Vitvar
Studio Immortal Workers proměnilo armádní techniku v pouťovou atrakci
Mám ráda, když je oblečení fresh. Jako čerstvý rohlík k snídani
Clara Zanga
Příloha k Designbloku: S módní návrhářkou Monikou Drápalovou o novém, realističtějším přístupu k tvorbě, vlivu sociálních sítí i „zkostnatělých“ názorech na unisexové oblečení