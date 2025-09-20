0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
Kultura20. 9. 202511 minut

Chtěla jsem, aby film o Kafkovi byl jako rozjetý vlak, který divákovi občas i ujede

S režisérkou Agnieszkou Holland o jejím novém filmu Franz, který tento týden vstupuje do českých kin, o neuchopitelnosti slavného pražského spisovatele i receptu na dobrý životopis

Jindřiška Bláhová

Obraz depresivního zahloubaného literáta u Franze Kafky už dnes neplatí. Ví se, že rád sportoval, jezdil na výlety nebo chodil do kina. Šla byste s ním radši do kina, nebo na výlet?

Kdybych s ním šla do kina, moc bych si ho neužila, protože bych se dívala na film, ale možná bych se dívala stranou i na něj, jak reaguje.

Takže radši na výlet.

Na procházky byl podle mě dobrý parťák. Mám ráda peripatetické rozhovory, kdy se chodí a mluví, takže to by mě bavilo.

