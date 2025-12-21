0:00
Respekt
Fotogalerie21. 12. 2025

Respekt v akci v roce 2025

Lidé, kteří připravovali časopis Respekt v roce 2025.

Milan Jaroš
,
Matěj Stránský
,
Milan Bureš
Petr Horký, Krkonoše Autor: Milan Jaroš
Tomáš Lindner a Angela Merkel Autor: Milan Jaroš
Erik Tabery, Clara Zanga a Markéta Plíhalová v redakci Respektu Autor: Matěj Stránský
Ondřej Kundra na litevské vojenské lodi v Baltském moři Autor: Matěj Stránský
Silvie Lauder Autor: Milan Bureš
František Trojan Autor: Matěj Stránský
Marek Švehla, Šumava Autor: Milan Jaroš
Clara Zanga a Libor Mattuš Autor: Matěj Stránský
Erik Tabery a Pavel Volčík, debata se Zuzanou Čaputovou v Ostravě Autor: Matěj Stránský
Filip Zelenka a Luděk Niedermayer Autor: Milan Jaroš
Erik Tabery, komentovaná prohlídka výstavy Pavla Reisenauera na Kampě Autor: Matěj Stránský
Jindřiška Bláhová s Janem Prušinovským během natáčení seriálu Oddíl B Autor: Matěj Stránský
Pavel Turek s kapelou Favorite Obsession Autor: Matěj Stránský
Petr Horký, Stonava Autor: Milan Jaroš
Ivana Svobodová s Danielem Sterzikem Autor: Matěj Stránský
Kristýna Jelínková a Andrej Babiš Autor: Milan Jaroš
Markéta Plíhalová se Zdeňkou Vlčkovou Autor: Matěj Stránský
Štěpán Sedláček, Zuzana Machálková, Erik Tabery Autor: Milan Bureš
Martin Uhlíř Autor: Milan Bureš
Kateřina Mázdrová a Prokop Tomek Autor: Milan Jaroš
Petr Třešňák Autor: Milan Bureš
Jan H. Vitvar a Jiří Grus Autor: Matěj Stránský
Pavel Turek a Adéla Autor: Milan Jaroš
Magdaléna Fajtová, Potočari Autor: Milan Jaroš
Tomáš Brolík s organizátorkou protivládních protestů v Banské Bystrici Autor: Matěj Stránský
Martin Štorkán Autor: Milan Jaroš
Ondřej Kundra a Petr Pavel Autor: Milan Jaroš
Silvie Lauder Autor: Milan Jaroš
Marek Švehla Autor: Milan Jaroš
Ondřej Kundra a Petr Fiala Autor: Milan Jaroš
Jan H. Vitvar a Epos 257 Autor: Milan Jaroš
Martin M. Šimečka Autor: Milan Jaroš
Petr Horký Autor: Milan Jaroš
Tomáš Lindner, Brémy Autor: Milan Jaroš
Radka Fuksová Autor: Milan Jaroš
Dominika Perlínová s Jehudou Šaulem Autor: Matěj Stránský
Štěpán Sedláček a Petr A. Bílek Autor: Milan Jaroš
Ondřej Kundra Autor: Milan Jaroš
Marek Švehla s Michalem Šimečkou, Bratislava Autor: Matěj Stránský
Simona Javůrková Autor: Milan Jaroš
Jindřiška Bláhová a Agnieszka Holland Autor: Matěj Stránský
Filip Zelenka s Barborou Urbanovou Autor: Matěj Stránský
Ivana Svobodová s Jiřím Ovčáčkem Autor: Matěj Stránský
Magdaléna Fajtová, Potočari Autor: Milan Jaroš
Ondřej Kundra a Tomáš Brolík s Radoslawem Sikorským, Varšava Autor: Matěj Stránský

