Seriály na prosinec: Mr. Bean se stará o dítě, lupiči se paktují s finančníky, Monte Christo kuje pomstu
Při čekání na Stranger Things si lze ověřit, ze britská detektivka je pořád v kondici
Pro fanoušky a fanynky fantasy seriálu Stranger Things bude poslední měsíc roku hlavně čekáním na druhou polovinu po kouskách dávkovaného finále. V jeho symbolickém stínu ale lze ale najít pár seriálů, které stojí za pozornost – od historického Hrabě Monte Christa ve zpracování slavného dánského režiséra Bille Augusta po silné zástupce současné britské detektivky.
Zlato (Canal+, 4. prosince) Dva roky starý, cenou BAFTA ověnčený britský seriál, pod kterým je podepsaný Neil Forsyth, dramatizuje nechvalně proslulou loupež Brink’s-Mat z roku 1983. Šest ozbrojených mužů se tehdy vloupalo do skladu u londýnského letiště Heathrow, kde našli víc než čekali - místo cenností za milion liber to bylo zlato, diamanty a hotovost v hodnotě dvacet šest milionů. S nimi vyvstala i otázka, jak se ukradeného zboží zbavit. Řešení znamenalo dekády finančních zločinů, praní špinavých peněz a vražd. Zlato je pojaté jako poutavý procedurál, tedy sledování práce týmu detektivů, kteří se snaží případ vyšetřit. V jejich čele stojí Hugh Bonneville jako nezkorumpovatelný vyšetřovatel, který se řídí starou dobrou poučkou – následuj peníze. Jeho hlavním protihráčem je prostředník mezi zloději a spořádanými finančníky, kteří pomáhají peníze vyprat - v podání Jacka Lowdena známého hlavně ze seriálu Slow Horses. Seriál zachycuje nejen jejich hru na kočku a myš, ale vykresluje i barvitý vesmír londýnského podsvětí a nového finančního establishmentu osmdesátých let, které k sobě mají blíž, než by se mohlo zdát.
