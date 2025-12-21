0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
TV seriály21. 12. 20254 minuty

Seriály na prosinec: Mr. Bean se stará o dítě, lupiči se paktují s finančníky, Monte Christo kuje pomstu

Při čekání na Stranger Things si lze ověřit, ze britská detektivka je pořád v kondici

Jindřiška Bláhová

Pro fanoušky a fanynky fantasy seriálu Stranger Things bude poslední měsíc roku hlavně čekáním na druhou polovinu po kouskách dávkovaného finále. V jeho symbolickém stínu ale lze ale najít pár seriálů, které stojí za pozornost – od historického Hrabě Monte Christa ve zpracování slavného dánského režiséra Bille Augusta po silné zástupce současné britské detektivky.

Zlato (Canal+, 4. prosince) Dva roky starý, cenou BAFTA ověnčený britský seriál, pod kterým je podepsaný Neil Forsyth, dramatizuje nechvalně proslulou loupež Brink’s-Mat z roku 1983. Šest ozbrojených mužů se tehdy vloupalo do skladu u londýnského letiště Heathrow, kde našli víc než čekali - místo cenností za milion liber to bylo zlato, diamanty a hotovost v hodnotě dvacet šest milionů. S nimi vyvstala i otázka, jak se ukradeného zboží zbavit. Řešení znamenalo dekády finančních zločinů, praní špinavých peněz a vražd. Zlato je pojaté jako poutavý procedurál, tedy sledování práce týmu detektivů, kteří se snaží případ vyšetřit. V jejich čele stojí Hugh Bonneville jako nezkorumpovatelný vyšetřovatel, který se řídí starou dobrou poučkou – následuj peníze. Jeho hlavním protihráčem je prostředník mezi zloději a spořádanými finančníky, kteří pomáhají peníze vyprat - v podání Jacka Lowdena známého hlavně ze seriálu Slow Horses. Seriál zachycuje nejen jejich hru na kočku a myš, ale vykresluje i barvitý vesmír londýnského podsvětí a nového finančního establishmentu osmdesátých let, které k sobě mají blíž, než by se mohlo zdát.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články