Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Splněno/Nesplněno19. 9. 20254 minuty

Překvapila nás ta nerozhodnost. Chce český stát národního ptáka, nebo ne?

Seriál Splněno? Nesplněno? - 12. díl: Jak se Fialův kabinet neozýval ornitologům

Marek Švehla

Na začátku to vypadalo na velké nadšení. Amatérský ornitolog a bývalý ministr v několika vládách Alexandr Vondra před lety na sněmu ODS zmínil, že by si Česko mělo zvolit „národního ptáka“. Tehdy to v sále vyvolalo pobavení, ovšem Vondra myslel celou věc tak vážně, že vláda Petra Fialy zařadila v lednu 2022 volbu národního ptáka do svého programového prohlášení.

Tam stálo: „Podpoříme environmentální vzdělávání a výchovu, především s ohledem na systémové uplatnění tzv. klimatického vzdělávání ve školách a pro veřejnost. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka.“

Média nápad zaujal a politici začali vykládat, že přípravy začínají. Mluvilo se o celonárodní internetové anketě, do které by mohly zasáhnout i školy, byť nebylo řečeno jak. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková slibovala „precizní přípravu včetně informací, jak bude nový český státní symbol používán“. 

Šéf českých ornitologů Zdeněk Vermouzek se nechal slyšet, že „podporuje jakékoli smysluplné aktivity, které zvýší povědomí lidí o ptácích, přírodě a potřebě jejich ochrany“. Zároveň zdůraznil, že právě způsob využití národního ptáka považuje pro výběr za stěžejní. Chtěl vědět, jestli se počítá s tím, že se pták propracuje podobně jako národní strom lípa až na bankovky nebo prezidentskou standartu.

