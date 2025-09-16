0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko16. 9. 20253 minuty

Češi nechtějí žádnou možnou variantu vlády. Přijde na řadu korupce?

Příští premiér bude mít extrémně těžký úkol: Dostat se do Strakovy akademie a přežít

Erik Tabery

Co se politikům zdá během kampaně nepředstavitelné, jeví se jim po volbách jako jediné možné. Česko se tak může dočkat i nečekaných vládních koalic. Na každý pád ať vznikne jakákoli vláda, bude to mít těžké, protože Češi vlastně žádnou vládu nechtějí. Ukazují to výzkumy.

A co ti radikálové?

Český rozhlas si zadal výzkum, ve kterém se sociologové ptají voličů, jakou vládu by si přáli. Vyšlo z toho, že ani jedno možné i nemožné uspořádání se nedostalo přes 50 procent podpory. Nejlépe dopadl jednobarevný kabinet ANO, ale i ten si přeje jen kolem 41 procent dotázaných.

↓ INZERCE

Pokud Andrej Babiš vyhraje volby, ovládne ho nepochybně euforie, ale velmi brzy přijdou nepříjemné otázky. Bude odsouzen za Čapí hnízdo, jak doporučil vrchní soud? Odmítne ho jmenovat prezident premiérem, protože porušuje zákon o střetu zájmů? A když prokličkuje těmito nástrahami, najde partnery k vládnutí? Pokud je najde, nebudou jeho voliči zklamaní?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články