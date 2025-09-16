Češi nechtějí žádnou možnou variantu vlády. Přijde na řadu korupce?
Příští premiér bude mít extrémně těžký úkol: Dostat se do Strakovy akademie a přežít
Co se politikům zdá během kampaně nepředstavitelné, jeví se jim po volbách jako jediné možné. Česko se tak může dočkat i nečekaných vládních koalic. Na každý pád ať vznikne jakákoli vláda, bude to mít těžké, protože Češi vlastně žádnou vládu nechtějí. Ukazují to výzkumy.
A co ti radikálové?
Český rozhlas si zadal výzkum, ve kterém se sociologové ptají voličů, jakou vládu by si přáli. Vyšlo z toho, že ani jedno možné i nemožné uspořádání se nedostalo přes 50 procent podpory. Nejlépe dopadl jednobarevný kabinet ANO, ale i ten si přeje jen kolem 41 procent dotázaných.
Pokud Andrej Babiš vyhraje volby, ovládne ho nepochybně euforie, ale velmi brzy přijdou nepříjemné otázky. Bude odsouzen za Čapí hnízdo, jak doporučil vrchní soud? Odmítne ho jmenovat prezident premiérem, protože porušuje zákon o střetu zájmů? A když prokličkuje těmito nástrahami, najde partnery k vládnutí? Pokud je najde, nebudou jeho voliči zklamaní?
