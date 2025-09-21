0:00
Literatura21. 9. 20255 minut

Dobrosrdečný cholerik z Národního divadla

Monografie Vojtěcha Hynaise přibližuje malíře do nejmenšího detailu

Jan H. Vitvar

Historičce umění Marii Mžykové v roce 1988 vyšla v Odeonu stostránková monografie malíře Vojtěcha Hynaise. Tehdy průkopnické dílo přibližující tvorbu hlavního představitele takzvané generace Národního divadla. Obálku zdobil výřez z nejznámějšího autorova kusu, opony „zlaté kapličky“ s levitující alegorií Slávy českého národa. Táž reprodukce se v roce 2001 dostala na obálku dvousvazkové monumentální publikace Křídla slávy doprovázející stejnojmennou výstavu o Hynaisovi a „českých Pařížanech“ v 19. století, kterou Mžyková připravila pro Galerii Rudolfinum. A nyní, v sedmdesáti, na svůj doposud nejrozsáhlejší opus autorka navazuje ještě opulentnějším počinem.

Opět dvousvazková publikace Hynais rozšiřuje pohled na milovaného autora do takových detailů, že už o něm nejspíš víme všechno. Na kartonovém přebalu tentokrát najdeme autorovu malbu z Národního divadla: půvabné nahé Léto, jehož originál se nachází v prezidentské lóži.

Přeplácené potvory

Mžyková kvůli Hynaisovi během posledních desetiletí objela veškeré dostupné veřejné i soukromé sbírky, a hlavně se jí podařilo pionýrsky se probrat jeho dochovanou korespondencí vedenou v několika jazycích. Narodil se roku 1854 (pod oficiálním křestním jménem Adalbert) ve Vídni do rodiny krejčího šijícího pro českou menšinu. Právě na vídeňské akademii se Hynais naučil „malovati podle přírody a starých mistrů“, čehož se striktně držel až do konce života nehledě na to, jaké umělecké směry nastupovaly.

