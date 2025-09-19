Česko19. 9. 202514 minut
STAN vždycky stáhne ocas před ODS, ale my umíme věci prosadit
S předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem o levné kampani, liberální konkurenci a odměnách, které neměl dostat
Předsedou Pirátů jste téměř rok. Co nového jste se za tu dobu o politice naučil?
Deset měsíců, abych byl přesný. A já se učím každý den už sedm let tady na magistrátu.
Co konkrétně jste se naučil teď v předsednické funkci?
Naučil jsem se používat určitý tón, jak se věci vysvětlují, jak se reaguje na výpady soupeře i případných koaličních partnerů, když se třeba snaží zakrývat nějakou korupci.
